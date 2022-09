PetsFestival 2022: intelligente come un asino? Alto come un pony?

A proposito sapete perché si chiamano pony? Vengono definiti pony fino a cm. 150 di altezza al garrese. E da dove deriva un mulo? Beh lo sanno più o meno tutti: dall’incrocio fra un asino e una cavalla.

Ma la razza di asino più piccola e quella più grande? La più piccola è l’asino dell’Asinara mentre l’asino di Martina Franca è la razza di asini, italiana, più grande. Ma sapreste dire cos’è un bardotto? Ah ma allora volete sapere proprio tutto. Comunque, sono belli, docili, simpatici, intelligenti e senza nulla da invidiare ai cugini cavalli che, forse per qualcuno, sono già troppo grandi.

Nell’area dedicata agli animali della fattoria, all’interno del padiglione 2, ma anche all’aperto nelle aree verdi potrete incontrare pony e asinelli. Alessandro sarà felice di illustrarVi le caratteristiche e le curiosità di questi splendidi animali e di raccontarVi le loro storie. Qualcuna più allegra qualcun’altra più triste ma, come vedrete tutte con un lieto fine. Angel, Guido, Penelope, Ulisse e tutti gli altri Vi aspettano per una carezza, per fare un selfie e per fare conoscenza con questo splendido mondo e con i suoi spettacolari protagonisti.

Un appuntamento che si svolgerà il 15 e 16 ottobre con inizio alle ore 09,00 a CremonaFiere. Per info e contatti visita il nostro sito https://petsfestival.eu oppure visita la nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/Petsfestival/ per seguire gli aggiornamenti in tempo reale.

La biglietteria online è già disponibile, segui il link: https://petsfestival.eu/ticket-online/