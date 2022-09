Il 25 settembre torna l'appuntamento con 'Imperia in bicicletta': domani incontro in comune

Mentre l'attenzione e lo sguardo di tutta la città sono stati rivolti, in questi ultimi giorni, alle 'Signore del mare' convenute nel bacino di Porto Maurizio per la tradizionale regata delle 'Vele d'Epoca di Imperia', evento internazionale che promuove Imperia e il suo mare in tutto il mondo, gli organizzatori di “Imperia in bicicletta” hanno continuato il proprio lavoro per preparare al meglio la 32° edizione della passeggiata ciclistica non competitiva per le vie del capoluogo.

In questi giorni presso alcuni esercizi commerciali di Oneglia e Porto Maurizio sono apparse le prime locandine che promuovono l'evento che, per questa nuova edizione, coincide anche con l'inizio dell'anno scolastico 2022/2023 ( un augurio di buon lavoro a tutta la popolazione scolastica, alunni e corpo insegnante).

Domani, nell'Ufficio competente del Comune di Imperia si svolgerà un importante incontro tra tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione della manifestazione, per definire i dettagli operativi, già peraltro collaudati nelle precedenti 31 edizioni.

La scheda di iscrizione ed il programma sono reperibili sul sito del Comitato san Giovanni e Tradizioni Onegliesi www.ineja.it, sui social di Ineja (facebook e Instagram) e/o contattando il seguente indirizzo: pedaleimperiese@gmail.com . La scheda potrà essere ritirata anche presso la copisteria di via T. Schiva 71 posta di fronte all'entrata dello stabilimento Agnesi. L'iscrizione alla prova consentirà di ottenere il pettorale numerato confezionato per l'occasione e partecipare alla premiazione finale a sorteggio.

Dicono gli organizzatori: "Anche per questa edizione abbiamo voluto confermare la gratuità per i giovani delle scuole materne, elementari e secondarie di 1° grado, al fine di agevolare la partecipazione delle famiglie … confidiamo che tutti gli interessati provvedano per tempo alla iscrizione (all'atto della consegna della scheda verrà assegnato e consegnato il numero dorsale), evitando così contrattempi nella fase di partenza".

Appuntamento per domenica 25 settembre con partenza alle 15 in calata G.B Cuneo/banchina Aicardi porto di Oneglia, dove è fissato il ritrovo di partenza e l'arrivo (la prova non ha alcun carattere agonistico, ma solamente ludico-sportivo, ma ugualmente chiediamo attenzione e disciplina per l'elevato numero di partecipanti, questo è l'augurio di tutti!). Le iscrizioni si potranno perfezionare già nella settimana dal 19 al 24 settembre presso la sede del Comitato san Giovanni e Tradizioni Onegliesi di via Garessio 2/13 (vicinanza rotonda Carceri) ore 16,30/18,30 e/o nella mattinata di domenica in banchina Aicardi.

Premiazione riservata ai “gruppi scolastici” e “nuclei familiari” con almeno 10 componenti (da farsi per tempo). Il percorso è ridotto rispetto al passato, concordato con il Comune che affianca l'organizzazione per non creare problematiche al traffico automobilistico cittadino.

Ancora una testimonianza da parte degli organizzatori: "Imperia in bicicletta edizione numero 32 rappresenta il secondo atto di un ambizioso progetto fatto di eventi e manifestazioni ludico-sportive-di intrattenimento, che ci porterà al 2024 per la ricorrenza del 50° di attività della nostra associazione, che sarebbe intenzione celebrare con una serie di proposte degne della ricorrenza (concorso vetrine, incontro con il campione, gimcana scolastica e la passeggiata ciclistica che possa ritornare a toccare tutti i rioni della città Borgo Peri, Castelvecchio, Barcheto, Borgo San Moro, via Cascione, Borgo Prino, Borgo Marina, Parco Urbano, rione Primavera, uniti dalla possibilità di pedalare il tratto cittadino della nuova pista ciclabile".