Conclusa con successo la 64a edizione del Torneo Internazionale di Scacchi Città di Imperia

Si è conclusa la 64-ma edizione del Torneo Internazionale di Scacchi Città di Imperia, il più longevo e unico in Italia a ricevere un prestigioso riconoscimento dalla Federazione Mondiale di Scacchi.



"Il torneo ha registrato la partecipazione di 121 giocatori provenienti da ogni parte del mondo - si spiega nel comunicato -, tra cui 5 Grandi Maestri, con un ex numero dodici del ranking mondiale. Il Circolo Scacchistico Imperiese, nell'esprimere viva soddisfazione per l'esito della manifestazione, vuole ringraziare in primis l'Amministrazione Comunale, per il concreto supporto fornito a tutti i livelli, la Regione Liguria, la Confcommercio Imperia. Un ringraziamento alle aziende locali Clas per i prodotti omaggio molto graditi da tutti i giocatori e Vivaio Rivierasca. Un arrivederci all'anno prossimo per il 65-mo compleanno".