Sanremo: nuovo parcheggio in piazza Eroi, Comune incontra le categorie "Via a percorso condiviso" e "Il mercato non dovrà sparire"

Il cantiere per il nuovo parcheggio di piazza Eroi è stato al centro di un confronto tra impresa, categorie e Comune per comprendere come l'opera inciderà sul tessuto commerciale cittadino in una zona strategica. E' stata definita una road map di incontri, diversificati tra ambulanti e negozianti, per capire meglio quale sarà l'impatto e soprattutto dare una risposta agli operatori del mercato.

La paura è che a causa del cantiere i potenziali clienti, francesi e locali, non si rechino più in zona. Rassicurazioni sono arrivate sia dalla impresa che dai due assessori comunali presenti, Mauro Menozzi per le attività produttive e Massimo Donzella per i lavori pubblici.





"Abbiamo capito alcuni dettagli dei lavori e abbiamo ricevuto risposte. Da qui all'apertura del cantiere che sarà tra gennaio e marzo avremo una serie di incontri per condividere il progetto, in modo che le attività abbiano meno impatto negativo possibile da questo intervento. Il lavoro è da fare ma va condiviso con il sacrificio di entrambe le parti" - ha commentato Fabrizio Sorgi, per FIVA Confcommercio.

"Quello è un polo commerciale all'aperto. C'è una mercato annonario coperto appena rifatto, a corollario di questo, al martedì e al sabato c'è un indotto notevole di turisti e tutta una serie di attività commerciali sorte intorno. - ha aggiunto - Far venire meno una parte di questa, vorrebbe dire far venire meno la forza commerciale di tutto l'indotto. E' fondamentale mantenere queste realtà".

"Grossa disponibilità da amministrazione e direzione lavori - ha rimarcato Sergio Scibilia, segretario provinciale di Confesercenti - Siamo soddisfatti anche se si tratta di un incontro interlocutorio e non risolutorio. Abbiamo questioni importanti come lo spostamento del mercato settimanale che non abbiamo ancora risolto. Abbiamo iniziato un percorso per portare le associazioni ad essere partecipi sulle modalità dei lavori".

"La cosa importante è far lavorare anche le attività commerciali durante questi lavori che dureranno 1 anno per il primo step per arrivare a conclusione entro 2 anni. L'impresa ha interesse a rispettare i tempi. Non dimentichiamo che i clienti che passano dall'annonario a quello esterno del martedì e del sabato, sono gli stessi quindi è stato chiesto di avere una visibilità da via Matteotti e via Faraldi. Dobbiamo avere la tranquillità affinché il mercato non sparisca così come i negozi. Abbiamo chiesto garanzie su una cartellonista per mantenere questa visibilità" - ha chiosato Scibilia.