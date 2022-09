Sanremo: da ottobre si accenderanno le telecamere all’ingresso delle aree pedonali, si parte con le multe per chi entra senza autorizzazione

Il sistema elettronico per il controllo del traffico all'ingresso di via Gioberti

Dopo mesi di annunci, finalmente gli occhi elettronici a presidio delle aree pedonali del centro sono pronti a entrare in funzione. Manca solo l’ultimo intervento da parte di una ditta specializzata per la posa della segnaletica e poi finalmente non si assisterà più al traffico incontrollato all’interno di zone che dovrebbero essere pedonali e con il passaggio concesso ai soli residenti muniti di regolare autorizzazione.

A ottobre si accenderanno le telecamere in via Gioberti, piazza Bresca, piazza San Siro e via Matteotti e dal mese successivo partiranno le multe. La legge, infatti, prevede un periodo di ’adattamento’ di 30 giorni per far digerire ai residenti la nuova norma, poi sarà il momento dei verbali.

Le aree pedonali interessate diventeranno ad esclusivo utilizzo dei residenti che ne faranno richiesta al Comune, motivo per il quale ora da palazzo Bellevue si invitano tutti gli aventi diritto a mettersi in regola nelle prossime settimane onde evitare spiacevoli sorprese da novembre in poi.

La tanto attesa parola ‘fine’ a una situazione di traffico incontrollato particolarmente selvaggio in piazza Bresca e in piazza San Siro dove le ore consentite per il carico e scarico sembrano essere solamente teoria. Dall’autunno tutto diventerà anche pratica.