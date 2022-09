Le attività di settembre per gli studenti dell'Istituto Turistico e Sociosanitario di Sanremo

Le lezioni inizieranno mercoledì prossimo, ma al "Ruffini-Aicardi" alcuni progetti hanno già preso il via. In particolare, nella prima settimana di settembre, quindici diplomati dell'indirizzo professionale per i Servizi Socio Sanitari hanno sostenuto, nella sede dell'Asll imperiese di Bussana, gli esami per conseguire anche la qualifica di OSS. Ci riferisce la professoressa Francesca Notari, referente del progetto: «Siamo ormai al secondo anno di questi esami che, su base volontaria, permettono agli studenti del sociosanitario di conseguire oltre al Diploma di Stato anche la qualifica di OSS. Il progetto si basa su una convenzione tra il nostro istituto, l'Asl egli enti della formazione regionale, convenzione che da tempo viene annualmente rinnovata, viste le richieste di queste figure professionali da parte del mondo del lavoro, in particolare le strutture sociosanitarie».



In questo periodo, anche importanti attività di PCTO, di cui ci riferisce la professoressa Silvia Borga: «IPCTO (in passato alternanza scuola-lavoro) sono obbligatori per legge e permettono agli studenti di fare esperienza "sul campo". Abbiamo numerose convenzioni con enti pubblici e privati del territorio che accolgono i nostri ragazzi e si può 'dire che queste attività sono distribuite durante tutto l'anno, soprattutto per l'indirizzo tecnico per il turismo, i cui alunni sono impiegati nei numerosi eventi della nostra città. La recente attività, ad esempio ha visto un gruppo di studenti coinvolti nell'organizzazione e svolgimento di un prestigioso convegno presso l'Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo».