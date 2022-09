Inaugurata la nuova sede della Cgil a Diano Marina: “Vogliamo essere un sindacato di strada, stare vicino alle gente” (foto e video)

È stata inaugurata questa mattina a Diano Marina la nuova sede della Cgil.

Alla cerimonia hanno presenziato diversi sindaci del territorio oltre all'assessore regionale al Lavoro Gianni Berrino. Presenti anche tanti iscritti al sindacato oltre ai rappresentanti della Spi e della Filcams.

A tagliare il nastro Carla Canetti, decana della Cgil.

Al centro della mattinata l'emergenza economica ed energetica che il nostro territorio sta vivendo come tutto il resto d'Italia in un momento nel quale ci si sta preparando per un autunno-inverno non certo semplice sul piano delle spese.

