A Villa Viani si ripete la tradizione della benedizione degli zainetti prima del via all'anno scolastico

Come da tradizione a Villa Viani, frazione di Pontedassio, i bambini hanno ricevuto la benedizione ai loro zainetti in vista di tanti mesi di impegno tra i banchi.

L’evento si compie nel campo sportivo della Pro Loco, con l’animazione della Gioventù Ardente Mariana con canti, musica e un rosario per tutti.



Il parroco don Matteo Boschetti ha impartito la benedizione ad ogni zainetto, dopo le invocazioni puntuali per insegnanti, personale scolastico e, ovviamente, alunni. Fra i vari zaini è comparso, tra le mani della presidente della Pro Loco di Villa Viani, quello nero e grande del sindaco di Pontedassio Ilvo Calzia che non ha mancato l’occasione per una richiesta di celeste aiuto per il suo arduo compito, anche a favore dell’educazione locale.



“Erano presenti più di 30 fra bambini e ragazzi del paese - dichiarano i promotori dell'iniziativa - al netto di qualche assenza, l’abitato si conferma come uno dei più giovani della provincia se non della regione Liguria, regione anziana per antonomasia. Considerando una certa buona natalità nei paesi della zona, si deve ritenere che la demografia di Villa Viani possa essere oggetto di studio a livello nazionale, dato che si pensa al futuro, come direbbe De André, in direzione “ostinata e contraria”. Perché la gente qui è così e ripone fiducia nei giovani. Ovviamente la serata è continuata con hamburger, patatine, gelato e giochi sempre nel sicuro complesso della Pro Loco”.