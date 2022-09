Calcio, Promozione. L’Ospedaletti inizia con il piede giusto, Alemanno e Schillaci firmano la vittoria contro il Celle Varazze

Buona la prima per l’Ospedaletti. All’esordio nel campionato di Promozione gli orange di mister José Espinal hanno superato con un meritato 2-0 il Celle Varazze, una delle formazioni più attrezzate del girone.



L’Ospedaletti ha saputo portare in campo una prestazione di squadra dal grande valore inserendo alla perfezione anche gli elementi più giovani della rosa.

La rete del vantaggio è arrivata al minuto 22 con il lancio di Gagliardi a servire Alemanno abile a infilarsi tra la retroguardia avversaria per piazzare il pallone alle spalle di Fois.

A inizio ripresa il raddoppio orange. Al 50’ Schillaci conclude dal limite nell’angolino al culmine di un’azione personale iniziata da centrocampo.



“Siamo molto contenti per la vittoria contro una squadra forte e ben allenata, abbiamo studiato la nostra tattica che ha portato i propri frutti anche se dispendiosa - ha dichiarato mister Espinal al termine della gara - questa è una vittoria del gruppo, abbiamo avuto qualche defezione importante ma abbiamo lavorato con fiducia, armonia e serenità. Non ci siamo fatti scoraggiare e abbiamo raggiunto i tre punti. Inseriamo anche tanti giovani, queste categorie sono fatte per far giocare i ragazzi, io do loro fiducia”.

Le dichiarazioni di mister José Espinal

LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Brizio, 2 Martini (14 Costo), 3 Saih, 4 Bestagno (18 Garelli), 5 Negro, 6 Gagliardi, 7 Cassini (16 Ceriolo), 8 Schillaci, 9 Manno (15 Barbagallo), 10 Alemanno, 11 Russo

A disposizione: 12 D’Alessandro, 13 Alasia A., 17 Di Rocco

Allenatore: José Espinal



Celle Varazze: 1 Fois, 2 Gaggero (18 Cavallone), 3 Doffo, 4 Perata, 5 Colombo, 6 Turone, 7 Durante, 8 Cappannelli, 9 Piacentini (19 Ogliari), 10 Bottino (20 Polito), 11 Mancini

A disposizione: 12 Malinverni, 14 Berardinucci, 15 Benzo, 16 Caruso, 17 Bisio

Allenatore: Luca Monteforte



Arbitro: Sig. Luigi Ucci (Genova)

Assistenti: 1° Sig. Gezim Rushanaj (Genova); 2° Sig. Mario Preci (Savona)



Marcatori: 22’ Alemanno, 50’ Schillaci



Ammoniti: Schillaci, Bestagno, Cassini, Costo, Durante, Cappannelli