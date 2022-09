Vele d’Epoca, Presidente della Regione: “Spettacolo senza tempo e di raffinata eleganza che rende ancora più unico il nostro bellissimo mare”

“Oggi ci troviamo davanti a un'eccellenza ligure, con imbarcazioni di legni pregiati che hanno fatto la storia della nautica nel mondo ma che rappresentano soprattutto l’amore e la passione di chi li ha saputi conservare per tutti questi anni, continuando una tradizione che rende ancora più unico il nostro mare”. Così il presidente della Regione Liguria in occasione della premiazione delle Vele d’Epoca 2022 di Imperia che quest’anno ha visto 45 scafi d’epoca per una 3 giorni di regate in mare.



“E oggi si chiude anche una regata che per la Liguria ha molti significati: la possibilità di offrire uno spettacolo senza tempo e di raffinata eleganza in un’edizione che segna la ripartenza – ha aggiunto il presidente della Regione -, la prima senza le restrizioni legate alla pandemia e non a caso che ha visto la partecipazione di nove barche in più. Un ottimo segnale quindi per la ripresa economica, nonostante il momento complicato a causa della guerra. Con questa giornata di festa ci prepariamo già alle celebrazioni del 2023, anno in cui ricorrono i 100 anni dalla nascita della Città di Imperia e di cui le Vele d’Epoca rappresentano un fiore all’occhiello”.