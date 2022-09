Piana (Lega): "Presenza dei sindaci alla festa della Lega è segno dell'attenzione del partito per il territorio (video)

“ Un appuntamento importante quello della festa della Lega a Genova soprattutto con l'arrivo del nostro segretario Matteo Salvini ”. Lo ha dichiarato Alessandro Piana , vice presidente della Regione e candidato per la Lega al Senato alle elezioni del prossimo 25 settembre.

“È una campagna elettorale molto concentrata in quattro settimane, - ha commentato Piana - si deve correre molto, lo fanno i candidati e anche il nostro segretario sta facendo il giro d'Italia, sta veramente facendo dieci, dodici tappe ogni giorno per radunare gente sulle piazze. È tornato l'entusiasmo di un tempo, io credo che il tanto lavoro e le tante cose fatte per il nostro paese alla lunga abbiano pagato, e soprattutto la coerenza, il legame con il territorio e con gli amministratori è qualcosa che ha sempre contraddistinto il nostro partito, infatti questa sera ci sono molti amministratori, molti sindaci e ci fa molto piacere perché vuol dire che stiamo lavorando nella direzione giusta”.