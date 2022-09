Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 11 settembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 11 SETTEMBRE



SANREMO

9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori



10.00. ‘Sinfonie a colori’ (2ª edizione): mostra con le opere di Elena Rede (curatrice), Andy dei Bluvertigo, Alfredo Rapetti Mogol, Italo Corrado e Marika Laganà. Edificio Liberty del Miramare the Palace, corso Matuzia 9, fino al 2 ottobre, info 0184 667601

16.00-22.00. Ultimo giorno dell’apertura estiva della Pinacoteca Rambaldi del Museo di Villa Luca in frazione Coldirodi (5 euro; 3 euro ridotto per anziani over 65 anni, giovani under 26 anni e gruppi di almeno 10 persone)

17.30-22.30. ‘Work in Progress, il divenire della forma’: esposizione di Roberto Altmann al Forte di Santa Tecla, fino al 25 settembre da martedì a domenica (4 euro, ridotto 2 - tra i 18 e i 25 anni - gratis sotto i 18)



18.00-24.00. Per il 70° Anniversario del Festival della Moda Maschile del Casinò di Sanremo, ultimo giorno della mostra con l’eccellenza dell’artigianato ligure e nazionale. Sala Privata e sala Dorata al Casinò

19.00. Domenica Latina con stage di Caraibico dalle 19.00 alle 19.50 + stage di Kizomba Urban Fusion dalle 20.00 alle 20.50 + Festa Latina con i Maestri e la Musica di El Chino dj Raul Hernandez e Dj Ray Dos Santos + Animazione Macumba Fitness con Elisa Rosano. Bahama Star di Valle Armea, prenotazione al 380 7098908

IMPERIA



9.00. Ultimo giorno del 64° Festival Scacchistico internazionale. Palasport in zona San Lazzaro (più info)

10.00. Vele D'Epoca di Imperia 2022 (23ª edizione): ultimo di quattro giorni di sport, mare, musica, eventi. A cura di Assonautica Imperia. Premiazione finale e cerimonia di chiusura alle h 17.30. Calata Anselmi, Borgo Marina (cliccare questo link per leggere il programma delle regate e degli eventi collaterali)



17.00-22.30. In occasione delle Vele D’Epoca, apertura straordinaria di Villa Grock in via Fanny Roncati (più info)

18.30-22.30. Apertura del Museo navale con ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale (previsti tre spettacoli: 18.45, 20,15 e 21,30). Museo navale e Planetario Calata Anselmi (venerdì, sabato e domenica)

VENTIMIGLIA



8.15. Nell’ambito calendario gratuito con servizio di bus navetta organizzato dall’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri, escursione naturalistica Anello di Margheria dei Boschi accompagnati dalla guida GAE Diego Rossi. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Ventimiglia, info 329 1512290 (più info)

10.00. ‘500 anni del Santuario della Madonna delle Virtù’: mostra fotografica a cura dell'Associazione Alpini di Ventimiglia. Chiostro di Sant'Agostino, fino al 18 settembre



11.00-24.00. Street Food a cura dell'Associazione Italiana Cuochi Itineranti. Isola pedonale di Via Aprosio, fino all’11 settembre



21.00. ‘Ventimiglia International Piano Festival 2022’: concertodei talenti ucraini Kyiv Piano Duo, Oleksandra Zaytseva e Dmytro Tavanets. Sala Polivalente del chiostro della chiesta di Sant'Agostino in via Cavour 57 (5 euro), info e prenotazioni al +39 349 6655717

VALLECROSIA

9.00. 18ª edizione del Mercatino delle pulci ‘Mercante per un Giorno’, sullo stile dei Vide-Grenier francesi, gli ‘svuota cantine’, con espositori provenienti da tutta la Liguria e in particolar modo dai Vallecrosini. Piazzale dell’ex Mercato dei Fiori, info 338 7262822, obbligatoria la mascherina

BORDIGHERA

9.00-22.00. Possibilità di visita del parco di Villa Regina Margherita, in via Romana 34/36 (h 9/12-17/22)



10.30 & 17.30. Due visite guidate (10.30 & 17.30) in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

10.30-19.30. ‘L’azzurro di Dorel’: mostra dell’artista Amerigo Dorel. Ex Chiesa Anglicana, fino al 2 ottobre (dal lunedì al venerdì 16/ 19.30, sabato e domenica 10.30/13-16/19.30), ingresso gratuito, info +39 0184262882

17.00-19.00. Mostra dei dipinti di Ettore De Franco. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8 di Bordighera (tutti i giorni, festivi compresi, fino al 15 settembre)

TAGGIA ARMA

10.00-24.00. International Street Food (ultimo giorno): Street Food + Musica Live + Intrattenimento. A Cura dell'associazione Fiori Eventi. Lungomare di Levante

21.00. Concerto musicale con un vasto repertorio dai Beatles a Elisa con esibizioni di gruppo formati dagli allievi dei corsi di strumento e l'ausilio di alcuni insegnanti dell’Associazione Culturale di Musica Doremusica. Piazza Tiziano Chierotti

DIANO MARINA

8.00-20.00. Diano Colleziona: mercatino dell'hobbistica e dell'antiquariato in Corso Roma e Piazza Martri della Libertà (ogni prima domenica di ogni mese)



16.00. Festa Patronale di San Nicola in frazione Gorleri 2022: Santa Messa e a seguire processione con l'intervento della Banda Musicale ‘Città di Diano Marina’

CERVO



17.00 & 21.00. Concerto finale della XXXII Accademia Internazionale estiva di Cervo: serata di concerti a cura dell’Orchestra dell`Accademia internazionale estiva di Cervo. Direttore Ian Fountain con i Solisti partecipanti ai corsi. Oratorio di Santa Caterina, info e prenotazioni 0183 406462 (la brochure con tutte le info a questo link)

ENTROTERRA

APRICALE

14.00. 59ª Sagra della pansarola e dello zabaione con la partecipazione della Bandina della Val Nervia. Piazza del paese

BAJARDO

10.00. La Biblioteca comunale ‘Il Tiglio’ organizza ‘Profumo di carta’: mercatino dei libri nuovi ed usati, case indipendenti, illustratori, incontri con gli autori, passeggiate letterarie, stampe e mestieri... di carta



11.30. Lo scrittore botanico Marco Damele presenta il libro ‘La Cipolla Egiziana’. Chiesa di San Rocco

18.00. ‘Salotto Bösendorfer’: recital monografico su Chopin con il pianista Francesco Cardillo (Notturni e Mazurke). Chiesetta di San Rocco,ingresso libero

BORGOMARO

17.30-20.00. Progetto espositivo ‘Il Grande Brivido’ con le opere di 13 artisti. Evento a cura di Anna Angelica Ainio. Palazzo Doria, fino al 30 ottobre (da venerdì a domenica h 17.30/20), info +39 3917191589

CASTELLARO

9.30-12.30. Mostra sulle Biciclette d’epoca facenti parte della collezione privata ‘On the Bicycle’. Dalle 11.00 alle 12.00 possibilità di degustare gratuitamente una deliziosa merenda. Castellaro Golf Resort, Strada per i Piani 1 (venerdì, sabato e domenica fino a fine ottobre)

DOLCEACQUA

8.30. Motoraduno a cura del Moto Club Jacques Maggioni di Dolceacqua. Iscrizioni in Piazza Mauro, info +39 335 376961



15.00-20.00. ‘Tempo in sospensione/Le temps en suspension’: personale di pittura di Eliei James. Pinacoteca Morscio, fino al 25 settembre (dal martedì alla domenica), entrata libera

LUCINASCO

10.00 & 16.00. Visita guidata del complesso museale diffuso che trova compendio nella sezione di Arte Sacra, la casa contadina e la raccolta etnografica (tutte le domeniche), 0183 52425

MOLINI DI TRIORA



9.30. ‘Sciacarée’ (1ª edizione), Festival dell’Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri: trekking, biking, e-biking, canyoning, arrampicate in falesia, ma anche semplici passeggiate nei borghi e attività gastronomiche, iniziazioni alle attività sportive, momenti di relax, musica, attività per bambini e famiglie (per leggere nel dettaglio il programma cliccare QUI o QUI)

11.00. 61ª edizione della Sagra della Lumaca: distribuzione lumache + concorso ‘Lumaca d’Oro’ e gara delle lumache + intrattenimento musicale a cura della Banda ‘Le fisarmoniche del Monviso’ + Festival degli artisti di strada e del gioco educativo + Bancarelle artigianato e prodotti tipici. Piazza Vittorio Veneto

MONTALTO

17.30. Per ‘Vivi Montalto’, Festa medioevale con Concerto del ‘Duo O' Carolan’ - Celtic Harp & Uilleann Pipes - Ancient Music from Ireland nell'ambito di ‘Musica nei castelli di Liguria’ - Fabio Rinaudo uilleann pipes, whistles - Elena Spotti arpa irlandese

PERINALDO

18.00. Distillazione del finocchio selvatico, dalle 20.00 apertura delle cucine con pasta, carne alla griglia, salsiccia e patatine fritte. Accompagnamento musicale dei ‘Vedo Nero’, la Zucchero Tribute Band. Piazza del centro storico

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

10.30. Passeggiata tra i vigneti di Tenuta Maffone con degustazione guidata finale a cura dei sommelier Fisar Delegazione di Imperia e Savona (35 euro, 30 euro per i Soci Fisar con ricavato devoluto all’associazione ‘Per noi domani’). Tenuta Maffone Via Case Soprane in frazione Acquetico), info e prenotazioni 3404928234

TRIORA

10.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)

10.30. Visita guidata nel centro storico di Triora con Raffaella Asdente. Partenza dal Museo Civico. (più info)



VALLEBONA

16.00. Cerimonia di premiazione del XXXV Premio di Poesia Dialettale Intemelio ‘U Giacuré’ indetto dall’Associazione culturale ‘A Cria’. Piazza dell’Oratorio

VASIA

17.00. ‘Pierino, il Lupo & C.’: concerto della Banda Filarmonica di Imperia organizzato dall’Associazione Antica Contea di Pietralata. Rinfresco al termine. Piazza della Chiesa, ingresso libero (in caso di maltempo il concerto si terrà nell’Oratorio dell’Immacolata)

FRANCIA

ANTIBES



18.00. Per il 31° Festival Internazionale d’Arte Sacra 2022, ‘Célébration’: concerto con il Quintetto de cuivres Magnifica. In programma musiche di Haendel, Jean-Sébastien Bach, Gabrieli, Boellmann e Negro-spirituals. Église Ste-Anne Saint-Martin di Vallauris (più info)

BEAULIEU-SUR-MER VILLE



18.30. Festival di musica classica di Beaulieu 2022: concerto di Jean-François Zygel Tableaux con brani ispirati alla storia, all'architettura, ai luoghi emblematici e alle leggende di Beaulieu sur Mer. Casinò di Beaulieu-sur-mer (più info)

NICE



10.00-18.00. ‘Vita Nuova. Nuove sfide per l’arte in Italia 1960-1975’: mostra omaggio all’avventura visiva, intellettuale e cinematografica in Italia nel periodo 1960-1975’. MAMAC, Museo d’Arte Moderna e Contemporanea. Place Yves Klein, fino al 2 ottobre, tutti i giorni tranne il lunedì (più info)







