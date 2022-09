Covid: 479 nuovi positivi in Liguria, 50 nell’Imperiese. Un morto all’opsedale di Sanremo

Sono 479 i nuovi positivi al Covid in Liguria, 50 in provincia di I mperia. Nel Savonese 74, 227 a Genova e 71 a Spezia. Il dato emerge a fronte di 3.893 tamponi, dei quali 713 molecolari e 3.180 rapidi.

Invariato il numero dei pazienti Covid ricoverati: sono 155 in Liguria di cui 3 in terapia intensiva. Stesso trend anche negli ospedali della Asl 1 dove il dato degli ospedalizzati è a 22, nessuno in terapia intensiva.