Imperia, in consiglio provinciale l’acquisto dell’ex bocciofila ‘Pietro Salvo’ di corso Roosevelt: diventerà un parcheggio

Sarà discussa in consiglio provinciale, nella seduta convocata per mercoledì 14 settembre alle ore 10, preceduta, alle 9, dall’Assemblea dei sindaci, la pratica relativa all’acquisto da parte dell’Ente dell’ex Bocciofila ‘Pietro Salvo’ in corso Roosevelt a Imperia, destinata alla realizzazione di posti auto per i mezzi della Provincia.

Si tratta dell'operazione per cui, secondo la ricostruzione della procura di Imperia, l’ex sindaco di Aurigo ed ex consigliere provinciale Luigino Dellerba avrebbe ricevuto una tangente dal titolare della Edil Cantieri Srl Vincenzo Speranza.

Tanti i punti all’ordine del giorno, tra gli altri il Protocollo d’intesa per la valorizzazione e la tutela della via Marenca, la convenzione tra la Provincia e il Comune di Bordighera per la gestione in orario extrascolastico della palestra annessa all’Istituto ‘E Montale’ di Bordighera, il nuovo Statuto provinciale, una integrazione del Programma triennale dei Lavori pubblici 2022-2024 ed elenco annuale 2022 del Settore Infrastrutture Scuole-Ambiente-Servizio Strade, accordo di ristrutturazione di Rivieracqua, variazione al Bilancio di previsione 2022-20224.