Elezioni politiche: Gianni Berrino in piazza tra la gente, tema principale il caro bollette (Foto e Video)

Gazebo di Fratelli d’Italia questo pomeriggio in piazza Colombo a Sanremo, con la presenza del candidato al Senato Gianni Berrino.

Tra gli argomenti principali di oggi pomeriggio, quello legato al caro bollette: “E’ la problematica numero uno, tra imprenditori e gente comune che attraversa l’Italia intera. Serve una soluzione che metta un tetto alle bollette e che, come dice Giorgia Meloni, sganci il costo del gas dal costo che arriva in bolletta. I soldi si possono trovare affinchè le imprese non chiudano perché, con questo trend, c’è il rischio di perdere un milione di posti di lavoro”.

Altro argomento importante quello del 110%: “Per noi dovrà diventare strutturale, anche per evitare manovre sulle materie prime e dovranno essere modificate alcune ‘storture’ che sono emerse”.

C’è anche il timore che non si possa tornare indietro dalle super bollette che stanno arrivando: “E’ un tema delicato, visto che va ad intervenire sul rapporto contrattuale tra un privato e una società di fornitura. Ma in qualche modo si dovrà intervenire. E’ impensabile andare avanti così e si deve trovare una soluzione”.