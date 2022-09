Ospedaletti: questa sera spettacolo teatrale itinerante gratuito a cura del Teatro del Marchingegno

“Donne! Il punto di vista femminile” è uno spettacolo teatrale itinerante gratuito a cura del Teatro del Marchingegno in collaborazione con il Comune di Ospedaletti.

Cos’è la femminilità? Dove si trova? Forse dove meno ve l’aspettate! La cercheremo nella storia, nelle favole, nell’imprenditoria e nello spettacolo. L’appuntamento per scoprirlo è sabato 10 settembre nel giardino dell’Auditorium di Ospedaletti con cinque storie di donne, o quasi…

Donne a volte determinate, potenti, anticonformiste e sognatrici, altre volte intrappolate dalle convenzioni sociali, ma sempre protagoniste.

Troverete Coco Chanel, intenta a destreggiarsi con i ricordi d una vita, con lei la femminilità diventa moda, stile e impresa. Teodora, Imperatrice di Costantinopoli dal 527 al 548 d.C., in lei la femminilità è potere e rivalsa sociale.

Con Belle è grazia, ma attenzione! Nelle favole esistono sempre più chiavi di lettura…

Se la femminilità con la giovane Maria Antonietta veste i panni dell’innocenza, negli sgargianti costumi delle Drag Queen si trasforma in dirompente energia.

Cosa aspettarsi dunque? Sorrisi e risate per una serata leggera, naturalmente. Ma in scena va anche il magico mondo del teatro, che vi porterà ad immedesimarvi con le nostre protagoniste, a schierarvi dalla loro parte, a vivere tempi e luoghi lontani.

Dodici attori in scena e un ‘dietro le quinte’ quasi tutto femminile:

Testo e regia: Barbara Buscaglia

Scenografia: Veronica Cicirello

Costumi: Gisella Panico

Luci: Tony Damiano

Coreografa: Laura De Vecchi

Trucco: Paola Buscaglia e Giulia Scaringella

Parrucco: Luca Rolando

Ingresso libero ma ordinato in 3 gruppi secondo le seguenti fasce orarie: primo giro ore 20.45; secondo giro ore 21:30; terzo giro ore 22:15; Durata un’ora circa. Partenza all’entrata sud dei giardini dell’Auditorium Comunale di Ospedaletti.

Personaggi e interpreti: Gina: Cristian Boeri; Marì: Enzo Mazzullo; Teodora: Barbara Buscaglia; Giustiniano: Umberto Salemi; Guardia bizantina: William Di Francesco; Maria Antonietta: Eleonora M. Oddone; Luigi XVI: Davide M. Gandolfi; Valletto: Manuele Catroppa; Belle: Ilaria Cavicchia; Bestia: Paolo Vignali; Coco Chanel: Aldina M. Mugnosso; Segretario: Luigi Cavicchia. Voci fuori campo: Umberto Salemi, Tony Damiano, Paola Buscaglia, Giorgia Panico.

Lo spettacolo è creato per un pubblico adulto ma è adatto anche ai bambini.

Consigliata la prenotazione, numero Telefono/WhatsApp 3667187735. L’accesso a tutto il percorso è fruibile anche per persone con difficoltà motorie e carrozzine, attraverso un ingresso al parco destinato, in questo caso si prega di comunicarlo al numero prenotazioni.