Le 'Signore del Mare' 'dominano' gli appuntamenti di questo fine settimana in provincia di Imperia

Un appuntamento imperdibile questo fine settimana in provincia di Imperia è quello con le ‘Vele D’Epoca’ di Imperia. La manifestazione è iniziata giovedì scorso e si concluderà domenica 11 settembre.



Alla 23ª edizione dell’evento sono iscritte 45 barche suddivise in sette Classi a seconda della data di costruzione. La più ‘anziana’ della flotta è il Tuiga, la magnifica ammiraglia dello Yacht Club de Monaco, uno degli splendidi 15 metri S.I. di William Fife. Mentre in mare le barche sono impegnate nelle regate (che si possono ammirate in banchina al termine delle stesse), a terra è previsto un ricco programma di eventi che avrà il suo culmine questa sera (sabato) con lo spettacolo pirotecnico nel bacino portuale Borgo Marina. Un fantastico Villaggio Regata accoglierà regatanti e visitatori in Calata Anselmi. Domani (ultimo giorno) la premiazione e cerimonia di chiusura si terrà alle ore 17.30. Una volta che si è a Imperia consigliamo anche di visitare Villa Grock e il Museo Navale che osserveranno aperture ad hoc proprio nei giorni della manifestazione.

Le Vele d'Epoca, nate nel 1986 da una felice intuizione di Pier Franco Gavagnin, direttore di Portosole Sanremo, sono diventate un appuntamento fondamentale delle regate classiche nel Mediterraneo. Al primo raduno parteciparono all’incirca 30 imbarcazioni, un numero importante che segnò il primo passo per la crescita esponenziale della manifestazione. Diventate un appuntamento annuale dal 2019, le 'Vele' hanno attraversato un momento di riorganizzazione e di rilancio, anche in vista delle celebrazioni del 2023 in occasione dei 100 anni della città.



Un appuntamento che merita uno salto nell’entroterra è quello a Dolceacqua con ‘Antroposcene’, il primo Museo Etnografico a cielo aperto che prende in considerazione il rapporto uomo-natura anche alla luce dei cambiamenti climatici. Raccontando il patrimonio rurale diffuso sui territori di Dolceacqua, San Biagio della Cima e Soldano, Antroposcene traccia un percorso etno-antropologico guidato da supporti digitali, dinamiche immersive e realtà aumentata, che valorizza e dà voce al bene prezioso che ci circonda: 34 km di sentieri, 21 punti di interesse, 6000 anni di dialogo tra uomo e natura. Oggi alle 17 si terrà l’inaugurazione alla quale seguirà lo spettacolo a stazioni ‘Di Ulivi, Vigneti, Storie e Silenzio’, un evento itinerante del Teatro della Tosse per raccontare i luoghi, le storie, le tradizioni e i personaggi del territorio. Uno spettacolo teatrale che è anche un trekking, lungo un percorso di 1,6 km, completamente immersi nei profumi dell’entroterra. Storie e canzoni accompagneranno il pubblico fino ad affacciarsi sulle calanche delle Terre Bianche per un omaggio al silenzio con le voci del Ring Around Quartet.



Ora alcuni suggerimenti sugli spettacoli musicali e teatrali.

Questa sera al Teatro Ariston di Sanremo si terrà la finalissima di ‘Sanremo Rock & Trend Festival 2022’ mentre al Roof Garden del Casinò sarà la voce di Fausto Leali ad accompagnare gli ospiti durante il dinner show.

La città di confine (chiostro della chiesta di Sant'Agostino) ospiterà il ‘Ventimiglia International Piano Festival 2022’: questa sera è in programma il concerto del pescarese Gianluca Luisi sull’iconico gran piano Pleyel del 1928, mentre domani sera si esibiranno i talenti ucraini Kyiv Piano Duo, Oleksandra Zaytseva e Dmytro Tavanets.



In piazza Massone a Diano Castello questa sera la cantautrice Chiara Ragnini presenterà il suo spettacolo ‘Di Mare e d'Amore’: un viaggio fra le più belle canzoni d'autore come quelle di Lucio Dalla, Lucio Battisti, Fabrizio De Andrè, Gino Paoli e Fred Buscaglione fino ad arrivare a Joni Mitchell, Malika Ayane e molti altri artisti della scena musicale contemporanea.



La Chiesetta di San Rocco di Bajardo (alle 18 di domani) ospiterà il ‘Salotto Bösendorfer’: Francesco Cardillo, giovane e versatile pianista abitualmente in bilico tra jazz, pop e classica, offrirà un concerto monografico su Chopin con l’esecuzione di Notturni e Mazurke. Sempre domenica, in piazza San Giovanni Battista a Montalto, è in programma il concerto ‘Celtic Harp & Uilleann pipes: musical tales from Ireland’ del duo O'Carolan.



Passando al teatro questa sera ai Giardini Botanici Hanbury di Ventimiglia andrà in scena lo spettacolo teatrale ‘Che Mondo, che Italia’ a cura dell’associazione Liber Theatrum. Con partenza dall’entrata sud dei giardini dell’Auditorium Comunale di Ospedaletti l’appuntamento è con lo spettacolo teatrale itinerante ‘Donne! Il punto di vista femminile’, mentre Gioacchino Logico , in Piazza Santissima Trinità a Taggia, presenta ‘Accendiamole queste stelle' e ‘Guasco'n Gioacchino'.



Concludiamo questo nostro excursus sugli eventi di questo fine settimana con due tradizionali Sagre: la 59ª Sagra della pansarola e dello zabaione ad Apricale e la 61ª edizione della Sagra della Lumaca a Molini di Triora che quest’anno è inserita nel più ampio evento denominato ‘Sciacarée’, Festival dell’Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri. Un weekend promozionale di appuntamenti all'aria aperta che valorizzerà Molini di Triora: dalle escursioni guidate in MTB o a piedi, canyoning, visite guidate di Glori e Andagna, fino ad arrivare all'Open day della Sanremo Bike School e alle attività di yoga e rilassamento.



