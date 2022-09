Grande partecipazione di pubblico al concerto di Happy Chorus RnS ieri sera in piazza a Ceriana (foto)

Successo per il concerto dell'Happy Chorus ieri sera a Ceriana. Ecco il resoconto:



"Nella splendida piazza della chiesa di San Pietro e Paolo in Ceriana completamente illuminata dai raggi della luna piena, allo scoccare delle ore 21 in pochi minuti, quasi magicamente, tutti i posti a sedere sono stati occupati, così come i muretti circostanti, dal pubblico accorso ad assistere al concerto Pop cristiano di Happy Chorus. Uno spettacolo di fusione tra voci strumenti e mondo spirituale tutto da vivere. Nell’ambito della serata è stato ospitato il poeta cerianasco Roberto Crespi che ha declamato quattro delle sue poesie. Testi molto attuali dal grande significato.

Il concerto si apre con il brano Andiamo nel mondo emblematico per il messaggio che Happy Chorus vuole portare: la melodia si diffonde inconfondibile ed avvolgente e il pubblico risponde subito calorosamente. Ad ogni brano le persone sono sempre più coinvolte permettendo così agli artisti di vivere il concerto insieme ai presenti, parlando con loro e cercando quello scambio di energia necessario Per vivere completamente la musica, i canti, il grande messaggio. Il concerto termina con calorosa ovazione di pubblico e ripetute richieste di bis.

Un grazie particolare all’amministrazione comunale, in particolare alla persona del sindaco Maurizio Caviglia che ci ha accolto splendidamente, presenziando inoltre a tutto il concerto e anche allo staff della Proloco per il superbo aperitivo colmo di prelibatezze locali".