Cipressa: lunedì a Villa Biener, Marino Magliani presenta il suo ultimo libro 'Peninsulario'

"Letteratura a Villa Biener numero 1". La villa di Cipressa, ormai nota in tutto il mondo, apre le sue porte agli appassionati di scrittura, lunedì quando Marino Magliani presenterà il suo ultimo libro, "Peninsulario", con cinque lunghi racconti, edito dalla Italo Svevo. Si comincia già alle 19 quando sarà possibile ascoltare la chitarra di Marco Balbo nipote del pittore Giuseppe Balbo di Bordighera che ha fondato la scuola d'arte tuttora esistente. Alle 20 interverrà Marino Magliani mentre alcune letture tratte dal libro avverranno a cura dell'attrice Graziella Tufo.



Al termine apericena offerta dai padroni di casa, Judit Torok e Carlo Maglitto, artisti che hanno trasformato la loro villa in un museo con innumerevoli opere d'arte di grande pregio, all'interno e all'esterno, moltissime da loro stessi realizzate. A partire dagli straordinari mosaici che ricordano molto quelli realizzati da Gaudì nel Parc Guell di Barcellona. Inoltre non mancheranno le sorprese come sempre accade a Villa Biener. Il libro di Magliani presenta cinque storie ambientate in altrettante valli dell'Imperiese. Storie ammalianti, avventure avvincenti che confermano la liguritudine dell'autore insieme alla capacità di trascinare il lettore e insieme tuffarlo in atmosfere che ripercorrono le valli Argentina, Prino, Impero e Roya e tanti paesi che le caratterizzano.



Marino Magliani, quest'anno nella dozzina del Premio Strega, col suo "Il cannocchiale del tenente Dumont" ha arricchito la bacheca vincendo il "Premio Maldini". E' tradotto in otto lingue.