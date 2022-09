Bajardo: domani appuntamento il secondo concerto della rassegna 'Salotto Bösendorfer'

Domani, domenica 11 settembre, si terrà a Bajardo, nella suggestiva cornice della chiesetta di San Rocco, il secondo concerto della rassegna "Salotto Bösendorfer". Sarà di scena un giovane e promettente pianista, il ventimigliese Francesco Cardillo, classe 1994, che ha conseguito recentemente il diploma accademico di primo livello con il massimo dei voti. Cardillo è un musicista versatile in grado di spaziare dal pop al jazz, avendo militato in diverse formazioni del Ponente ligure.



A Bajardo si produrrà in un concerto molto classico, ovvero la musica di F. Chopin, in particolare i "Notturni" e le "Mazurke". Il concerto avrà inizio alle ore 18, ad ingresso libero, mentre nel corso della giornata si svolgerà nelle vie del centro paese la manifestazione "Profumo di carta" con stand librari, artigianato e momenti didattici. Un bella domenica all'insegna della cultura nel borgo montano di Bajardo.