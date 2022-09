Le borse shopper personalizzate sono uno dei metodi migliori per promuovere la tua attività. Diamo un'occhiata a cosa potrebbero fare

Shopper personalizzate come strumento di marketing. La battaglia contro il Covid-19 non è ancora finita; tuttavia, fortunatamente, è possibile vedere la luce in fondo al tunnel. È ora che le imprese e i negozi tornino sulla strada dopo la devastante crisi economica causata dall'epidemia.

Attirare i clienti, portare l'impressione del tuo marchio e aumentare le vendite sono gli obiettivi primari dei negozi al dettaglio, in particolare quelli che non hanno acquisti online. È tempo di fare brainstorming sui concetti; tuttavia, non è necessario investire i soldi. A volte, la creatività è tutto ciò che serve per iniziare un marketing efficace.

Le shopper personalizzate sono la soluzione ideale per questo periodo. Sono strumenti di pubblicità mobile economici a costo zero e sono vantaggiosi per i consumatori. Esaminiamo maggiormente nei paragrafi seguenti gli attributi e le capacità degli shopper personalizzate.

Cosa sono gli shopper personalizzate e quali vantaggi ti offrono?

In realtà il concetto di shopper è sempre esistito, e sono le borse che i rivenditori regalano agli acquirenti per riporre gli articoli che offrono. Una volta erano sacchetti di plastica non identificati che si sono sfaldati dopo un paio di utilizzi.

Il modo in cui acquistiamo oggi è stato reinventato per aumentare le vendite e la praticità. I sacchetti di carta moderni sono realizzate con materiali resistenti che possono essere utilizzati per qualsiasi scopo, inclusi fare la spesa, fare la spesa, passare una serata fuori con gli amici o trasportare oggetti che non possono stare nella borsa o nello zaino.

Inoltre, gli shopper personalizzate sono marchiati, ovvero sono decorati incorporando i loghi e i colori di negozi, aziende e altre attività. In questo modo, la shopper personalizzata può essere trasformata in annunci itineranti che viaggiano in supermercati, centri commerciali, metropolitane e negozi, e come cartellone pubblicitario mobile per la pubblicità portata dai tuoi clienti.

Come realizzare una shopper personalizzata di ottima qualità?

La shopper personalizzata deve essere progettata in base alla tipologia di negozio e al prodotto. Il design dovrebbe ricordare i colori del marchio e, se necessario, possono essere personalizzati in base al periodo dell'anno. Si consiglia di abbinare colori vivaci ed energici in primavera e in estate, mentre per i mesi natalizi o invernali è meglio abbinare colori come il viola, il rosso e il blu elettrico. Gli slogan più memorabili possono anche essere stampati sugli acquirenti, che attirano l'attenzione di coloro che passano mentre assicurano che l'attenzione sia attirata dal tuo marchio.

Altre cose a cui pensare includono le dimensioni, la forma, il design della maniglia e, soprattutto, il materiale. Questi fattori dipendono tutti dal tipo di prodotto venduto. C'è più flessibilità di scelta quando si tratta di articoli delicati. Le opzioni più adatte sono carta, cotone o TNT, meglio abbinate a manici piatti.

Per prodotti più pesanti che richiedono materiali più robusti e durevoli, è consigliata la carta Kraft o magari con manici ritorti come il raso o il cotone.

Dove acquistare shopper personalizzati?

