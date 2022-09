A Roma la settimana internazionale dell’olio extravergine d’oliva: in mostra il prodotto della riviera dei Fiori

In occasione della settimana internazionale dell’olio extravergine d’oliva (13-18 settembre), che vedrà la capitale impegnata nelle celebrazioni di uno tra i prodotti di punta del Made in Italy e del Made in Liguria, si dà anche inizio a livello nazionale alla raccolta delle olive nostrane. La prima spremitura della stagione 2022/2023 avrà luogo a Roma martedì 13 settembre alle 9:30 presso la sede di Coldiretti di Palazzo Rospigliosi, dove, alla presenza del Presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, e del Presidente dell’associazione degli olivicoltori Unaprol, David Granieri, un vero frantoio darà vita in diretta alla nascita del primo olio evo italiano di quest’anno.