Torna ‘Per amore, per il mare’ a Bordighera: una giornata dedicata alla salvaguardia dell'habitat marino (foto e video)

Una giornata dedicata alla salvaguardia dell'habitat marino a Bordighera. Si è svolto questa mattina il consueto appuntamento con ‘Per amore, per il mare’ al porto turistico, dove volontari e alcune associazioni cittadine, alla presenza del sindaco Vittorio Ingenito e dell'assessore Marco Laganà, hanno lavorato per la pulizia del porto, dei fondali e delle acque antistanti.

LE INTERVISTE

Le attività, iniziate alle 8, sono state organizzate per sensibilizzare giovani e adulti sui pericoli e problemi di un ambiente relativamente prossimo a territori costieri molto antropizzati, quindi potenzialmente fonti di danni e di disturbo nei confronti degli animali che vi abitano, per renderli consapevoli della necessità di una tutela del mare, favorendo azioni concrete di tutela dell'ambiente sul territorio comunale. Durante la mattina in acqua sono stati raccolti circa 500 chili di rifiuti, principalmente plastica.

E' stato un appuntamento importante, visto che Bordighera è compresa nell'area marina protetta di interesse internazionale del ‘Santuario Pelagos’, per la protezione dei mammiferi marini nel Mediterraneo.