Sanremo: partiranno a ottobre i lavori per la sistemazione degli asfalti in città, investimento da 2,5 milioni

Scatteranno all’inizio di ottobre gli asfalti per circa 2,5 milioni di euro, previsti per questo fine anno dal Comune di Sanremo. Una cifra importante nonostante i gravi problemi di bilancio, dettati anche dai rincari di questi ultimi mesi ma, l’Amministrazione Biancheri, è riuscita a ‘trovare’ un milione in più per realizzare gli asfalti nella città dei fiori.

Inizialmente sembrava che i lavori potessero partire all’inizio di settembre ma, tra qualche pratica ancora da sbrigare e la stagione che sta andando avanti, palazzo Bellevue ha preferito posticipare di qualche giorni gli interventi.

Si tratta di una spesa importante che, ovviamente non risolve tutte le criticità di Sanremo (dove forse oggi servirebbero 20 milioni), ma che aggiunti agli 800mila già previsti e ai 600mila a opera di Italgas che deve ripristinare alcune strade, arrivano a quasi due milioni e mezzo di interventi sulle strade.

Tante per fare le classiche differenze con gli anni precedenti, nel 2021 venne speso un milione di euro e, quindi, siamo di fronte a un investimento importante per rendere più ‘comodo’ il transito ai mezzi sulle strade della città dei fiori. Il Comune non ha ancora stilato un elenco di strade da asfalta. Saranno molte le strade importanti, ma anche quelle secondarie, che saranno asfaltate.

I lavori, che saranno seguiti dall’Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella, si svolgeranno nel corso dell’autunno e andranno a sistemare soprattutto le massime criticità che, purtroppo, sono sotto gli occhi di tutti.