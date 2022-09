Rincaro bollette della luce, "32.680 euro in più rispetto al 2021": lo sfogo di un albergatore di Rocchetta Nervina

“Nei giorni scorsi è arrivata una bolletta assurda. 32.680 euro in più, a pari consumi, rispetto al 2021. È incredibile ricevere una quota di questo genere”. Con queste parole Christian Franco dell’hotel ristorante Lago Bin a Rocchetta Nervina commenta l’aumento della bolletta della luce riguardo ai mesi di luglio e agosto 2022 rispetto all’anno precedente.

I rincari sulla bolletta della luce si fanno sentire anche sulle attività locali della provincia di Imperia. A Rocchetta Nervina, in particolare, l’hotel ristorante Lago Bin ha denunciato l’enorme differenza rispetto all’anno scorso: “Dalla bolletta si vede chiaramente l’aumento del costo dell’energia perché in realtà i consumi sono gli stessi, solo che l’anno scorso, come per tutto l’anno, abbiamo delle fatture mensili, quest’anno però mi hanno detto che ci sono stati dei problemi informatici su delle emissioni per cui alcune aziende hanno ricevuto pagamento bimestrale, nonostante avessero contratto mensile. Quest’anno perciò fa ancora più scalpore perché c’è la quota di due mesi mentre l’anno scorso era solo un mese, c’era la fattura di luglio e quella di agosto ma se si sommano i consumi dei due mesi sono praticamente identici ai consumi di quest’anno solo che il prezzo è tre volte tanto” - aggiunge l'albergatore.

Nell'estate del 2021 il locale, sito in Regione Morga, aveva pagato 6.734,00 euro per il consumo di 29.887 kWh nel mese di luglio e 8.429,00 euro per il consumo di 33.470 kWh nel mese di agosto, mentre quest’anno dovrà pagare 47.845,00 euro per un consumo di 63.538 kWh in due mesi, luglio e agosto. “Inizialmente pensavo fosse il fornitore che ci avesse applicato delle tariffe particolarmente alte ma ho sentito Confindustria e, a quanto pare, le tariffe sono abbastanza allineate con quelle degli altri competitor, perciò è un discorso generale: il costo dell’energia è aumentato ed è improponibile. Non so che bollette sono arrivate ai colleghi di altre città ma questo è il prezzo solo dell’energia perché noi non abbiamo la bolletta del gas visto che usiamo il metano e fortunatamente andiamo a biomassa per quanto riguarda il riscaldamento e, essendo nell’entroterra, non abbiamo neanche l’obbligo dell’aria condizionata perciò la cifra non ricopre neppure la spesa dell’aria condizionata, è proprio il valore di mercato del kWh che è insostenibile” - sottolinea Christian del Lago Bin.

“Al momento non abbiamo fondi per poter intervenire in questo campo, quindi non abbiamo neanche ancora preso in considerazione l’idea di come intervenire come Comune" – afferma il sindaco di Rocchetta Nervina, Claudio Basso - "se si muove la Regione, o il Ministero, e se riesce a darci qualche sovvenzione, noi ben volentieri siamo a disposizione, se riusciamo, a fare qualcosa per venire incontro alle persone e soprattutto a quelle piccole attività che abbiamo”.