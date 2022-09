Un migrante è morto, per probabile infarto, in via San Secondo a Ventimiglia. È successo questa mattina alla Caritas.

Sul posto sono intervenuti la Croce Verde Intemelia e un’automedica Alfa3 ma, nonostante gli immediati soccorsi, purtroppo l’uomo non ce l’ha fatta.

La polizia locale sta indagando sulla dinamica del decesso.