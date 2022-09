Sanremese calcio, via alla stagione del settore giovanile. Le foto della presentazione al 'Comunale'

"Insieme alla promozione della prima Squadra, la Sanremese ha l'obiettivo di coltivare il settore giovanile" così il presidente Alessandro Masu aveva ribadito l'importanza della linea verde all'interno del suo progetto, dopo la partia di Sestri Levante.

Ieri sera, allo stadio 'Comunale', è avvenuta la presentazione dell'intero settore giovanile biancoazzurro. Dai piccoli dei 'Primi Calci' (leve 2015, 2016, 2017) coordinata da Mister Marco Stella, che cominceranno la propria attività sabato 10 settembre passando per i celebri volti nuovi, arrivati in estate.

La Under 17 sarà allenata da Enrico Fantini, ex calciatore di Fiorentina, Venezia, Cremonese e Torino tra le altre, ed uscito dal settore giovanile della Juventus con la quale ha vinto uno scudetto tra i grandi.

Alan Carlet, tecnico ambito da molte società liguri e non solo, ha sposato la Juniores della Sanremese, dalla quale ci si attendono risultati importanti.

Il settore giovanile è al centro del progetto di Masu, come lo stesso ha ribadito nell'arco della serata piena di sorrisi e gioventù. Per il patron parlano i fatti dato che, nella scorsa stagione, Mister Gabriele Giannini era stato scelto come Responsabile e allenatore della leva 2009. E poi prendere le redini della Prima Squadra, lasciate in estate da Andreoletti, premiato direttamente dal Presidente.

(Foto di Tonino Bonomo)