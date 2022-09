Ventimiglia: Raffaella Paita e il 'Terzo polo' incontrano Scullino, accordo in vista per le prossime Amministrative?

Terzo polo con Italia Viva e Azione vicini all’ex Sindaco Gaetano Scullino? Al momento le bocche nella città di confine sono super cucite ma, ieri mattina, l’ex primo cittadino ha accolto la parlamentare del partito di Matteo Renzi, che ha fatto prima visita al banchetto elettorale del cosiddetto ‘Terzo polo’.

Con Raffaella Paita c'era anche Cosimo Ferri, Sottosegretario di Stato alla giustizia nel governo Letta, con Renzi e Gentiloni, dal 2018 deputato per il Partito Democratico e dal settembre 2019 di Italia Viva. È stato membro del Consiglio superiore della magistratura.

Nessuna conferma ma nemmeno nessuna smentita e questo primo incontro fa presagire alla possibilità che, il gruppo capitanato dall'ex Sindaco, possa essere appoggiato politicamente dai due partiti nazionali. Scullino ha sempre sostenuto la civicità della sua lista alle precedenti elezioni e, seppur senza conferme di voler presentarsi alle prossime, ha sempre evidenziato di tenere le distanze dai partiti.

Sul piano politico ha commentato l’incontro l’ex Consigliere comunale Giuseppe Palmero: “Siamo stati invitati da Scullino in qualità di amici e senza nessun fine politico. Abbiamo ascoltato i due esponenti del ‘Terzo polo’, ascoltando i programmi nazionali e le proposte per il territorio. E’ importante sentire le diverse campane in avvicinamento alle elezioni politiche”. C’è la possibilità di un avvicinamento tra la lista Scullino e il ‘Terzo Polo’? “Al momento direi di no – risponde Palmero – e, per ora, valuteremo solo le proposte messe sul tavolo oggi, quando c’è stato anche un buon dibattito. Le basi sicuramente sono buone ma, da qui a parlare di apparentamenti è prematuro. Noi, lo ribadisco, siamo pronti ad ascoltare anche altri candidati. Rimaniamo un gruppo di amici legati a Scullino e, sul resto rimaniamo in attesa”.

Ma, con centrosinistra e centrodestra uniti e contrapposti, per Scullino e i suoi quella del ‘Terzo polo’ potrebbe essere una scelta opportuna in chiave politica per il futuro. Ovviamente si tratta di ‘Fantaelezioni’, un primo contatto c’è stato e potrebbe fare da viatico ad accordi futuri.

Come dicevamo nessun commento dagli interessati ma, secondo le classiche voci di corridoio, l’incontro di ieri che è stato anche condito dalla consegna delle tradizionali ‘Castagnole’ ventimigliesi, potrebbe essere stato propedeutico all’ingresso degli ‘Sculliniani’ nel terzo polo.