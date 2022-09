Sanremo: continua la campagna elettorale di Fratelli d’Italia per le politiche con il candidato al Senato Gianni Berrino

“Continua la campagna elettorale di Fratelli d’Italia Sanremo per le prossime elezioni politiche, partita ufficialmente a metà agosto. Da allora sono stati allestiti diversi gazebi, non solo nella nostra città, ma anche nelle provincia di Imperia e su tutto il territorio regionale. Domani pomeriggio, dalle 15.30 alle 19, saremo ancora in mezzo alla gente con un gazebo allestito sul solettone di piazza Colombo insieme al nostro candidato al Senato nel collegio uninominale Liguria 1 Gianni Berrino, la Consigliera regionale Veronica Russo, il consigliere comunale Luca Lombardi, il coordinatore provinciale Fabrizio Cravero, e il vice portavoce di FdI Sanremo Graziano Pedante”.

Sono le parole del portavoce di Fratelli d’Italia a Sanremo, Antonino Consiglio. “Come si riscontra dagli ultimi sondaggi – prosegue - che danno il partito in costante crescita (quasi al 26%), gli italiani dimostrano sempre più interesse per Fratelli d’Italia e per la Presidente Giorgia Meloni, apprezzata per la sua coerenza, il suo valore, il suo impegno e competenza. E anche questo gazebo, come già gli altri, sarà l’occasione per incontrare persone e confrontarci con loro ma anche per far conoscere e spiegare i punti fondamentali del nostro programma elettorale: un programma che tocca molti argomenti, dalla famiglia alla tutela della natalità, dal lavoro alla riduzione delle tasse, dalle risorse europee al sostegno all’imprenditoria, dalla promozione della cultura e del turismo al rilancio della scuola e della ricerca, dalle infrastrutture e trasporti alla difesa dell’ambiente, dalla sanità a servizio della persona alla sicurezza dei cittadini e alla lotta all’immigrazione illegale. Tanti punti tra cui spiccano alcuni cavalli di battaglia come la difesa del made in Italy, lo stop agli sbarchi clandestini e la gestione dei flussi migratori, la riduzione delle tasse sull’ impresa secondo il principio di ‘più assumi meno paghi’, la riforma presidenziale, la difesa dei valori di libertà, democrazia, solidarietà e giustizia e la difesa della Patria e dell’interesse nazionale per un ‘Italia protagonista in Europa. Per non dimenticare la politica sanitaria con particolare riferimento ad un tema che ci rimanda alla disastrosa gestione dell’emergenza pandemica: nessun obbligo vaccinale e nessuna reintroduzione del green pass”.

“Oltre a questo – continua Consiglio – chiariremo a chi ce lo chiede quale sono le modalità di voto. Intanto occorre sapere che da queste elezioni politiche anche per il Senato si potrà votare a partire dai 18 anni invece che dai 25 in su come era stato finora. Inoltre le liste sono bloccate (sulle schede di Camera e Senato sono già stampati i nomi dei candidati) quindi non deve essere tracciato nessun segno sul nome di un candidato ma solo sul simbolo della lista Fratelli d’Italia. Per fare un esempio pratico: barrando il simbolo di Fratelli d’Italia sulla scheda gialla del Senato, il voto andrà al Partito Fratelli d’Italia e automaticamente a Gianni Berrino, candidato nel Collegio uninominale Ponente Liguria 1. Infine il voto disgiunto non è ammesso. E’ importante che ogni elettore conosca le corrette modalità di voto; solo così nessun voto verrà sprecato e sarà garantito a tutti di esprimere la propria volontà”.