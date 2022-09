Manifestazione davanti al Point della Lega a Ventimiglia, scoppia la polemica. Coppola: "Due manganellate e gli passa la voglia"

“Quei quattro disgraziati sono scappati appena hanno visto arrivare i carabinieri in assetto antisommossa, scappando veramente come ratti, consci di essere dalla parte del torto. Ecco fosse stato per me due belle manganellate nei denti non gliele avrei risparmiate per quello che si sono permessi di fare soprattutto di fronte ad anziani e bambini, ma fortunatamente non faccio parte della forza pubblica”.

Con queste parole il segretario provinciale della Lega Giovani, Andrea Coppola, ha commentato, in un video su Instagram, con parole forti che comunicano un nemmeno pure tanto velato messaggio di istigazione ad usare violenza, la protesta di alcuni manifestanti, avvenuta davanti all'ufficio scelto dal 'Carroccio' in via Cavour a Ventimiglia. Nel video ha anche ringraziato le forze dell’ordine presenti e i carabinieri per essere intervenuti sottolineando: “Niente voto perché da una parte c’è una destra che è assolutamente moderata, una destra che è assolutamente in grado di governare, e dall’altra abbiamo una sinistra radicale, democratica, comunista presentata da questi quattro straccioni, ignoranti e antidemocratici e comunisti che non meritano di avere spazio nel dibattito pubblico e nel dibattito elettorale. Riflettete attentamente su quello che è successo e prendete delle dovute conseguenze proprio in vista dell’imminente voto”.

L’inaugurazione del point della Lega a Ventimiglia di mercoledì sera in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre, ha infatti scatenato la protesta di alcuni manifestanti, che hanno colto l’occasione per intonare cori ed esporre cartelli contro il partito creando un clima di tensione crescente che ha reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Un episodio movimentato che è stato commentato da diversi esponenti politici, tra i quali anche il leader della Lega, Matteo Salvini, che sul suo profilo Instagram ha scritto: “Centri sociali e vandali contro la Lega a Ventimiglia (Imperia)? Bene così, il 25 settembre si avvicina”.

“Sono liberi di protestare ma noi siamo anche liberi di esprimere delle idee diverse da loro. Però loro non accettano che ci siano idee diverse da loro. Non sono né razzista né a favore, secondo me la reazione dovrebbe essere un po’ più controllata soprattutto nella nostra città visto che la Francia ci fa da tappo” – ha detto l’ex consigliere comunale di Ventimiglia Roberto Nazzari (Lega) che ha inoltre appoggiato il pensiero di Coppola sulla possibilità di un intervento con “manganellate” - “Sono a favore perché c’è stato un momento che cercavano lo scontro, era evidente. Si vedeva benissimo. Si sono avvicinati alle vetrine con i cartelli e ci provocavano”.

Nessun commento sull’accaduto dall’ex sindaco Gaetano Scullino, che, contattato, ha deciso di non rilasciare dichiarazioni a riguardo. Enrico Ioculano, consigliere regionale del Pd ed ex primo cittadino della Città di confine ha invece affermato: “Non ha senso andare a contestare l’apertura di un point della Lega perché così si dà visibilità a una cosa che sarebbe passata inosservata. Contestualmente le parole di Coppola sono assolutamente deprecabili, quando venivano da me sotto il Comune a contestare nessuno ha mai detto di dare manganellate. Nessuno di noi si esprime così”.

Gabriele Sismondini, ex consigliere comunale di Ventimiglia, sull’accaduto ha detto: “Massima solidarietà agli amici della Lega perché questi fatti sono sempre da condannare, non è sintomo di buona democrazia, bisogna rispettare le idee di tutti e di chi pensa in maniera opposta. Vi è diritto di manifestare quanto si vuole ma non disturbando e interrompendo la manifestazione perché siamo in una democrazia già da tanti anni e quindi bisogna cercare di comportarsi bene e da persone civili. Il comportamento di ieri sembra proprio un comportamento incivile”. “Le forze dell’ordine sanno il lavoro che devono fare, si cerca sempre di scongiurare qualsiasi tipo di violenza ma l’atteggiamento che hanno tenuto i manifestanti secondo me non è stato un atteggiamento corretto. Il diritto di manifestare ce l’abbiamo tutti però nelle forme e nelle regole di una democrazia e di un paese civile – ha aggiunto – “Non condivido il discorso delle manganellate. Le forze dell’ordine sanno come agire in questo tipo di situazione e difatti c’erano ed è andato tutto bene, non è successo niente”.