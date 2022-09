Gazebo elettorali: oltre a Sanremo, i nuovi appuntamenti M5S con i candidati a Bordighera e Taggia

Nuovi appuntamenti del MoVimento 5 Stelle in provincia si aggiungono al calendario dei gazebo informativi, con la presenza dei candidati alle elezioni politiche del 25 settembre.

Oltre ai già annunciati appuntamenti sanremesi i gruppi locali di Bordighera e Taggia si sono attivati: a Bordighera si comincia domani, in via Vittorio Emanuele dalle 9 alle 13 e si replicherà anche il sabato successivo 17 settembre nella stessa fascia oraria. I gazebo informativi coinvolgeranno attivisti e simpatizzanti e vedranno la presenza ad ogni appuntamento di alcuni candidati alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica, selezionati con il voto online degli iscritti attraverso la procedura ormai celebre delle ‘parlamentarie’.

All’incontro di domani saranno presenti il candidato alla Camera Architetto Roberto Traversi, deputato uscente ed ex sottosegretario alle Infrastrutture; l’autorevole commercialista e revisore contabile Enrico Maria Nadasi, candidato nel collegio di Ponente del Senato e il candidato imperiese nel collegio plurinominale Antonello Barbera, responsabile tecnico di impianti di energia. Tutti candidati della società civile impegnati con il MoVimento per portare competenza ed esperienza in Parlamento.

Gli incontri successivi che si svolgeranno a Sanremo: domenica prossima in via Escoffier dalle 9 alle 13, domenica 18 settembre in Piazza Colombo sempre dalle 9 alle 13 e venerdì 23 settembre in Piazza San Sebastiano a Coldirodi dalle 17 alle 21. A Taggia l’incontro è in programma per la mattina di sabato 17 settembre, con luogo in attesa di conferma.

Facilitatore degli incontri a disposizione dei cittadini a tutti i gazebo per ascoltare la popolazione il consigliere comunale sanremese del Movimento 5 Stelle Roberto Rizzo, sempre disponibile al dialogo con i cittadini per trovare soluzioni sui temi locali.