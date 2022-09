Vento forte su tutta la costa: il picco a Ventimiglia con quasi 90 km/h, poi Sanremo con 61 e Imperia 57

Per ora non vengono fortunatamente segnalati danni ma, almeno per ora la costa della nostra provincia è investita da fortissime raffiche di vento che, in taluni casi, sfiorano addirittura i 90 km/h.

Anche il mare sta ovviamente subendo l’influsso del vento e una mareggiata è presente su tutta la costa. Dalla Guardia Costiera viene consigliato il rafforzamento degli ormeggi ma, almeno per ora, non vengono segnalati problemi per i diportisti o altro.

Il picco del vento si è registrato oggi pomeriggio a Ventimiglia: alle 16.30 ha raggiunto gli 89,28 km/h. A Sanremo qualcosa in meno con 61,56 km/h alle 15.30 e ad Imperia 57,60 km/h alle 16.30. Decisamente meno forte, invece, il vento nell’entroterra dove non supera i 10/15 km/h. La forza del vento diminuirà da questa sera e, anche domani e domenica, la situazione migliorerà