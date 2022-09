Mobilitazione di soccorsi, questa sera a Diano Arentino per un diversamente abile che, a bordo di una carrozzina elettrica ne ha perso il controllo finendo sotto strada.

Sul posto stanno lavorando i Vigili del Fuoco che stanno cercando di recuperare l’uomo. Un’operazione non facile anche per il suo peso. Le condizioni dell’uomo non sembrano gravi.