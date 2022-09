Coronavirus: continuano a scendere lentamente i numeri sia in Liguria che nella nostra provincia

Sono 410 i nuovi positivi al Covid in Liguria mentre sono 52 in provincia di Imperia, 65 nel savonese, 243 a Genova e 49 a Spezia. Il dato è emerso a fronte di 3.965 tamponi, dei quali 811 molecolari e 2.855 rapidi. Tasso di positività stazionario, al 10,34%.

Ancora in lieve calo il numero dei pazienti Covid ricoverati: sono 155 in Liguria, 3 in meno rispetto a ieri e con tre persone in terapia intensiva. Stesso trend anche negli ospedali della Asl 1 dove il dato degli ospedalizzati è a 22, uno in meno di ieri e nessuno in terapia intensiva.

Cala anche il numero delle persone in sorveglianza attiva, oggi 4.786, 93 in meno di ieri. Oggi nessuno morto in regione.

Sotto il bollettino odierno e l’aggiornamento sulle vaccinazioni