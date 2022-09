Bussana dà l’ultimo saluto a Lorenzo Brun, il paese si stringe attorno alla famiglia del 23enne morto in Svizzera

Bussana si è stretta questo pomeriggio attorno alla famiglia di Lorenzo Brun, morto a soli 23 anni nel proprio appartamento vicino a Bellinzona, in Svizzera.

La notizia della sua prematura scomparsa ha turbato la frazione sanremese che ha subito dimostrato tutto il proprio affetto a vicinanza a mamma Marina e papà Ivan.

Questo pomeriggio si sono svolti i funerali nel santuario del Sacro Cuore con la partecipazione dei famigliari e dei tanti amici che lo conoscevano e che ancora non si danno pace per la sua improvvisa morte. Presente anche il sindaco Alberto Biancheri in rappresentanza del Comune di Sanremo.