Addio all'ippocastano centenario di piazza Cavour a Taggia, la testimonianza "Ci mancherà la sua ombra" (Foto e Video)

"Mancherà a me come ai tanti altri che frequentano questa piazza. Purtroppo fa parte del ciclo della vita".

Nel corso degli ultimi giorni, la ditta Rovea Giardini di San Lorenzo al Mare è intervenuta per conto del Comune di Taggia, mettendo in sicurezza l'albero in attesa delle valutazioni sullo stato di salute della pianta. Il verdetto dell'agronomo comunale non ha lasciato spazio a interpretazioni. Prima di tutto la sicurezza delle persone, il rischio che qualche altro ramo si staccasse era concreto. Così è stato deciso l'abbattimento dell'albero.

Un gruppetto di anziani è rimasto per diverse ore ad assistere alle operazioni di taglio. Qui c'è chi è cresciuto insieme all'albero. "Siamo molto dispiaciuti - ci racconta la signora Lauro - perché quando siamo nati c'era e ora non ci sarà più. Quell'albero aveva 130 anni, ci sono i documenti che indicano che era stato piantato nel 1892".

"Il giorno che è caduto il ramo ero vicino. Ho sentito il rumore - ricorda - e sono uscita fuori vedendo che cosa era successo e meno male che non c'era nessuno sotto perchè era un ramo davvero grosso. Ne metteranno uno piccolo di 4 o 5 anni, però ci vorrà del tempo prima che cresca e faccia ombra. Qui al pomeriggio siamo almeno 10 persone che veniamo per farci una chiacchierata sotto l'ombra degli alberi e adesso non si potrà più fare. Gli alberi non si dovrebbero tagliare però sono come le persone muoiono anche loro".