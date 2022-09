Dopo Sanremo anche Dolceacqua e Badalucco revocano l'ordinanza antispreco dell'acqua potabile

Come accaduto nei giorni scorsi a Sanremo, anche il vice Sindaco di Dolceacqua ha revocato l’ordinanza dell’11 luglio scorso, che era finalizzata a razionalizzare l’acqua e garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per usi alimentari, domestici e igienici, vietando l'utilizzo dell'acqua potabile per altri usi.

La decisione è stata presa anche in virtù della diminuzione considerevole dell'afflusso turistico e del passaggio di perturbazioni i cui effetti, sebbene ancora modesti, hanno contribuito a mitigare la crisi idrica che sta affliggendo il nostro territorio.

Rimane comunque attivo l'invito ad un uso razionale e corretto dell'acqua potabile, osservando le seguenti indicazioni:

• usare i frangigetto: è sufficiente applicare questi dispositivi al rubinetto per ottenere un notevole risparmio d'acqua;

• nelle operazioni di lavaggio dei piatti o in quelle di igiene personale è buona norma non lasciare che l'acqua scorra inutilmente;

• utilizzare l'acqua di lavaggio della frutta e della verdura per innaffiare le piante;

• non utilizzare acqua corrente per il lavaggio delle stoviglie e verdure, ma solo per il risciacquo;

• far funzionare lavatrici e lavastoviglie a pieno carico così da favorire il risparmio idrico e ridurre anche i consumi di energia elettrica;

• preferire la doccia al bagno con un consumo di acqua ridotto di più della metà;

• attrezzare i sistemi irrigui del verde con irrigazione a goccia e con sistemi temporizzati e sensori di umidità che evitano l'avvio dell'irrigazione quando non necessario.