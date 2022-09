VIDAS: associazione attiva nelle cure palliative

Ci sono storie che, semplicemente, meritano di essere raccontate. Fatte di dedizione, passione, in poche parole umanità, voglia di aiutare l’altro.

Qualcosa che un’associazione come VIDAS, attiva in un ambito complesso e delicato come quello delle cure palliative, ben conosce. Fin dalla sua fondazione è presente con l’intento di assicurare alle persone che non possono più guarire e alle loro famiglie il massimo sostegno.

Situazioni in cui tanto c’è da fare e per le quali l’impegno dei volontari è prezioso tanto quanto quello delle équipe specializzate formate da figure di alto livello come medici, infermieri, educatori, fisioterapisti, psicologi, farmacisti e via dicendo.

Oggi è possibile contribuire attraverso il 5x1000 nell’assistenza ai malati inguaribili: un piccolo gesto che non costa nulla ma che tanto può fare nel caso di un’associazione come VIDAS, da oltre quarant’anni al fianco dei pazienti che non possono guarire e delle loro famiglie.

Chi è e come lavora VIDAS

L’associazione VIDAS è stata fondata a Milano nel 1982 da Giovanna Cavazzoni, con l’obiettivo di venire incontro ai bisogni di tutti coloro che hanno bisogno di cure palliative e delle loro famiglie.

VIDAS lavora affiancando un’équipe che vede al suo interno più specialisti, diversi a seconda del singolo caso, insieme a personale volontario altamente selezionato e qualificato. I volontari sono scelti in base non solo alle doti tecniche ma anche in relazione alle capacità umane ed empatiche.

Hanno un compito importante, dal momento che si trovano a interagire a stretto contatto con il paziente e le persone che gli stanno vicino. Sono riconoscibili in maniera inequivocabile tramite l’apposito cartellino di riconoscimento.

VIDAS garantisce servizi sia a domicilio e in day hospice sia presso strutture ad hoc dedicate ai pazienti adulti e pediatrici. Ambienti predisposti in maniera accogliente tanto quanto in una casa, progettati in maniera tale da consentire di mantenere il più possibile abitudini, interessi e relazioni umane.

Perché donare a VIDAS il 5x1000

I motivi per cui donare il 5x1000 a VIDAS sono diversi e vanno ricercati nella serietà, nell’esperienza e nella dedizione che da sempre contraddistinguono l’associazione, fin dalla sua fondazione che risale a 40 anni fa.

A cominciare dal fatto che l’accesso ai servizi forniti avviene nel segno dell’uguaglianza, senza distinzioni che interessano fattori come l’età, il genere, la lingua, la condizione sociale, la religione, la razza, le opinioni politiche e la provenienza geografica.

A fare da criterio sono gli ambiti territoriali coperti e la condizione di bisogno della persona, seguita a 360° e nel segno di un approccio tipico delle cure palliative in cui c’è ancora tanto da fare, quando si attraversa il tratto di fine vita.

Un impegno che VIDAS ha concretizzato, verso bambini e adolescenti, con la creazione nel 2019 della struttura Casa Sollievo Bimbi: un hospice di tipo pediatrico che si affianca alla storica struttura Casa VIDAS. L’accesso è libero e avviene tramite l’unità valutativa, non diversamente che nell' hospice per adulti.

Una vera e propria abitazione progettata nel segno dell’accoglienza e all’insegna di un ambiente in cui le famiglie e i piccoli pazienti si trovano a proprio agio con naturalezza.

Un’iniziativa che per VIDAS e per la collettività rappresenta una vittoria, nel segno di un impegno che vede una crescita costante di richieste e offerte e per il quale le donazioni del 5x1000 sono essenziali.