Sanremo: ieri il distacco di ardesia dal cornicione, ora serve un intervento per evitare guai peggiori (Foto)

Serve un intervento urgente per evitare guai che, rispetto a quelli odierni, potrebbero aggravarsi ulteriormente. Stiamo parlando del cornicione del tetto che insiste su via Palazzo a Sanremo, ma che fa parte di una costruzione che ha l’ingresso da piazza Cassini e che, in futuro potrebbe diventare un ostello.

I fatti sono avvenuti ieri e, prontamente su richiesta di residenti e commercianti della zona, sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno subito chiuso la strada e iniziato a rimuovere lastre di ardesia e pezzi di cornicione, per mettere in sicurezza la zona.

Si tratta, tra l’altro, di un intervento già effettuato alcuni anni fa nello stesso punto con i pompieri che avevano inviato una relazione in Comune, invitando a ripristinare il pluviale tolto entro 90 giorni e a mettere in sicurezza le cosiddette ‘sciarpe’. Un intervento che non è però mai avvenuto.

Ieri il rischio di crollo e il lavoro dei Vigili del Fuoco anche se, i ben informati, ritengono che il pericolo è ora maggiore, soprattutto in vista delle piogge autunnali. Non è infatti da escludere l’intero cornicione. Rimane da capire chi dovrà intervenire, se il Comune, i proprietari dell’immobile o, in caso di pericolo lo stesso palazzo Bellevue, facendo poi ricadere i costi sui primi.

Ieri, tra l’altro, si sono vissuti momenti di paura in via Palazzo, proprio per il timore che i crolli potessero continuare. I negozi e gli esercizi di parte della via hanno dovuto chiudere per alcune ore e, adesso si augurano che la situazione venga definitivamente ripristinata a breve.