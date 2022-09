Processo 'No Border' in tribunale a Imperia: emessa sentenza di condanna per 14 dei 31 imputati

Condanna stamattina in tribunale a Imperia per 14 No Border per i fatti avvenuti nel 2015 nella pineta dei Balzi Rossi a Ventimiglia. Tra i reati contestati quello di occupazione abusiva e violenza privata.



Gli imputati alla sbarra erano 31.

Sono stati condannati condannati: Davide Bragetti ( 2 mesi e 15 giorni di reclusione), Desireè Ceccarini (1 mese e 15 giorni), Marco Giuntini(1 mese e 15 giorni), Anna Gregorutti( 2 mesi e 15 giorni, Emanuela Lava (1 mese e 15 giorni), Caterina Napoli(1mese e 15 giorni),Nazario Pastucci (3 mesi), Francesca Peirotti (1mese e 15 giorni ), Pasquale Polimeni (2 mesi e 15 giorni), Felice Rosa (2 mesi e 15 giorni), Riccardo Rossetti (1 mese e 15 giorni), Alexander Sasso (1mese e 15 giorni), Lorenzo Viale1 mese e 15 giorni),Gianni Balestra (3 mesi)