Discarica a cielo aperto in pieno centro a Imperia, protestano i residenti: “Si trovi un sito più idoneo o si tenga pulito” (foto)

Proteste in via Argine sinistro per il Centro di conferimento rifiuti della De. Vizia accanto al deposito degli autobus di Riviera Trasporti.

"C’è un degrado allucinante -spiega al nostro giornale una residente – proprio vicino al deposito degli autobus e dove sarà disegnata la nuova ciclabile. Salgono miasmi dai contenitori aperti ammorbando gli alloggi dei condomini che circondano la zona. Non si sa nemmeno i reflui liquidi dove vanno a finire, forse nel fiume. In particolare al mattino, i gabbiani fanno il resto. Una situazione che va avanti da tempo nonostante le nostre continue segnalazioni. Tra l’altro è il passaggio obbligatorio per la stazione ferroviaria”.

Anche il personale del vicino deposito di Riviera Trasporti ha sollevato proteste e lamentele per i miasmi che si sollevano dai bidoni.

Gli abitanti del quartiere chiedono, dunque, al Comune che venga trovata al centro di conferimento dei rifiuti una nuova collocazione in un sito ritenuto “piu’ idoneo” e che l’amministrazione e la De.Vizia, finalmente, tengano in considerazione le proteste della cittadinanza.