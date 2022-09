Vele d'Epoca: tra le affascinanti regine del mare c'è Barbara,

Al via le Vele d'Epoca di Imperia che dal 9 all'11 settembre propongono un ricco programma di regate ed eventi a terra.

Fra le regine del mare pronte ad animare la prestigiosa mancifestazione c'è anche Barbara.

Presente dal 2018 al raduno imperiese, dove ha ricevuto il premio Restauro da Assonautica Imperia dopo un lungo e appassionato restauro filologico che l'ha riportata allo splendore delle origini, tra le affascinanti Signore del Mare giunte in banchina troviamo "Barbara" del 1923, costruita a Gosport in Inghilterra dal cantiere Camper & Nicholsons su progetto di Charles Ernest Nicholson, tra i più grandi progettisti navali della storia. La maggior parte dei challenge in Coppa America all'inizio del '900 portano infatti la sua firma.

"Barbara", uno yawl bermudiano lungo circa 19 metri, è uno dei primi esempi di easy sailing, con armo a vele triangolari e mezzana per permettere la navigazione con equipaggio ridotto, costruita in maniera leggera ma robusta, con fasciame in teak e pitch pine su ossatura di quercia bianca.

Barbara ritratta dall'artista scozzese Alastair Houston

Tra gli ex proprietari il velista londinese Harold Francis Edwards, il barone Amaury de la Grange, senatore francese e importante aviatore a cui si deve la nascita dell'Istituto Aeronautico Francese (IAAG) e il conte Jean de Vogüé proprietario del noto castello di Vaux-le-Vicomte,vicino a Parigi.

Nel 1982 fu la barca appoggio per la traversata dell'oceano Atlantico in windsurf in 24 giorni che entrò nel Guiness dei Primati.

Abbandonata a fine secolo in Spagna, "Barbara" viene traferita al Cantiere Navale Francesco del Carlo di Viareggio, dove è riportata al progetto originario con un lungo progetto di ristrutturazione basato sui disegni originali del 1923 ritrovati al Museo Marittimo Nazionale a Londra, guidato da un team di esperti con il prezioso supporto dell'associazione Vele Storiche Viareggio.

Una barca ricca di fascino e tradizione, un patrimonio storico recuperato grazie alla volontà dell'imprenditore fiorentino Roberto Olivieri: "con "Barbara" è stato un colpo di fulmine. Presto è diventata la location perfetta dove condividere momenti di gioia in vacanza e in regata con la mia famiglia e gli amici. Non mi sento un proprietario ma un custode, consapevole del privilegio ma anche della responsabilità di curare e conservare questo gioiello galleggiante per le future generazioni. E' per me, per noi, un grande piacere tornare ogni anno al raduno di Imperia, splendido campo di regata con ottima organizzazione e accoglienza, al quale siamo particolarmente legati perché qui "Barbara" ha fatto la sua prima regata dopo il lungo lavoro di ristrutturazione, riconosciuto con il premio Restauro da Assonautica Imperia".

l'armatore Roberto Olivieri con Elena Magro, direttrice di Assonautica Venezia, e Enrico Meini, Presidente di Assonautica Imperia

Alle Vele d'epoca di Imperia 2022 sono attesi a bordo come membri dell'equipaggio il Presidente dell'Associazione Italiana Vele d'Epoca Giancarlo Lodigiani e l'artista internazionale Vincenzo Marsiglia.

Glamour a Bordo! Brindisi con lo champagne vinto alla Monaco Classic Week

Scelta dai più importanti stilisti per favolosi set fotografici, vincitrice del Premio eleganza alle Vele d'epoca di Napoli 2022, ma non solo glamour, convivialità e performance a bordo di "Barbara", anche iniziative sociali come il progetto (Re)lnspiration, un percorso fotografico che mette in luce la fibrosi cistica in situazioni straordinarie, lontane dalla classica idea di ospedalizzazione, volto al supporto e all’inclusione di adolescenti e giovani con fibrosi cistica in collaborazione con l'Ospedale Meyer di Firenze.

Dopo le Vele d'Epoca di Imperia, Barbara parteciperà al Golfo dei Poeti Cup e alle Vele Storiche di Viareggio, raduno che si svolge dal 13 al 16 ottobre e chiude la stagione velica delle barche storiche in Italia, con più di 70 barche già iscritte.

