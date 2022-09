Tamponi covid in provincia di Imperia: nuovi orari dal 12 al 24 settembre nelle strutture Asl 1

Nuovi orari per i centri provinciali (Bordighera-Palazzina ex Spdc, Taggia-Stazione Ferroviaria e Imperia-Molo San Lazzaro) di ASL 1, dove poter effettuare tamponi per lo screening del Covid. Gli orari saranno applicati dal 12 settembre al 24 settembre 2022:

Sede di Imperia (Molo San Lazzaro) : dal lunedì al sabato ore 8/12, giovedì chiuso;

Sede di Taggia (Stazione Ferroviaria) : dal lunedì al venerdì ore 8/12, mercoledi e sabato chiusi;

Sede di Bordighera (Palazzina ex Spdc) : dal lunedì al venerdì ore 8/12, sabato chiuso.