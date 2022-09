Raddoppio delle corse sulla Cuneo-Ventimiglia: boom di passeggeri e cicloturisti

Dallo scorso 11 luglio, sulla linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia, viaggiano quattro coppie di treni al giorno. Sono quindi raddoppiate, anche se ben lontane dalle otto coppie che viaggiavano sulla linea fino al 2014.

Il tema della riduzione delle corse è motivo di proteste da parte di tutti i comitati di pendolari e a difesa delle linee ferroviarie minori.

Ma quest'estate qualcosa è stato fatto. E la risposta è stata decisamente buona.

Come evidenziano dall'ufficio stampa di Trenitalia, dall'11 luglio, sui 4 treni in più aggiunti sulla linea Cuneo-Ventimiglia, hanno viaggiato 55mila passeggeri. E' stato registrato un gran successo anche per il trasporto bici: in questi ultimi due mesi sono state trasportate oltre 2000 bici soprattutto nei week end.

Infatti, tutti i treni in servizio sulla linea sono attrezzati per il servizio bici e alcuni sono stati potenziati per ospitare fino a 14 bici grazie all’introduzione di 2 treni Minuetti appositamente dedicati agli amanti del turismo in bicicletta.

Ma questi treni in più continueranno ad esserci anche al termine della stagione estiva, mantenendo il servizio di quattro coppie di treni al giorno? Per ora, fanno sapere sempre da RFI, non ci sono contrordini. Per ora l'offerta rimane, magari rimodulata con l'avvio dell'orario invernale.

Restano i lunghi tempi di percorrenza, di quasi tre ore. Le coincidenze non sempre efficaci. E altre annose questioni sulla linea considerata tra le più belle al mondo. Ma con il raddoppio delle corse molto è stato, comunque, già fatto, per valorizzare e rendere maggiormente fruibile la linea.