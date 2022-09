Ospedaletti: i volontari della Croce Rossa hanno consegnato al Sindaco i pacchi delle raccolte alimentari

E’ stato direttamente il sindaco Daniele Cimiotti ad accogliere i volontari del comitato sanremese di Croce Rossa Italiana che, ieri mattina, si sono recati in Municipio a consegnare una quindicina di pacchi contenenti prodotti per bimbi donati dalla popolazione durante le collette alimentari.

Prosegue dunque in modo concreto la collaborazione fra l’ufficio dei Servizi Sociali comunale e la Cri Sanremo, in un momento particolarmente delicato per decine di famiglie che dopo l’emergenza sanitaria del Covid si ritrovano ora ad affrontare quella del caro bollette.

"Un particolare ringraziamento - sottolinea la Cri - va a tutte quelle persone che anche nei momenti di grande difficoltà economica si rendono disponibili a donare generi alimentari e della prima infanzia ai nostri volontari che presidiano i supermercati fra Ospedaletti e Taggia".