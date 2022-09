Animali d'affezione e randagismo, ad Airole prende il via il servizio di pronto soccorso veterinario

Ad Airole ha preso il via un servizio di pronto soccorso veterinario per animali d’affezione e randagi. Lo ha deliberato la Giunta Comunale lo scorso 25 agosto.

“Si è obbligati, da un punto di vista delle normative Asl, oltre ad avere un servizio di rifugio per cani o animali come i gatti, anche ad avere un servizio di pronto soccorso per andare incontro alle esigenze di animali che possono subire traumi o incidenti, che necessitano perciò di pronto soccorso” – spiega il sindaco di Airole Maurizio Odoero.

Visto l'obbligo dell'Amministrazione comunale di convenzionarsi con un canile, così come prescrive la "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” (legge 281/91), il Comune ha perciò deciso di affidare al canile Pluto’s Residence di Sanremo, con il quale è già vigente il servizio di ritiro di cani e gatti randagi, il servizio di pronto soccorso veterinario fino al 31 marzo del 2025. “Abbiamo perciò affidato alla stessa ditta, la Pluto’s di Sanremo che ci fa già ad oggi il ricovero dei cani e animali d’affezione, anche il servizio di pronto soccorso come da normativa vigente” – annuncia il primo cittadino.

Il servizio comporterà una spesa annuale di 500,00 euro, Iva esclusa e Enpav ove prevista. La proposta comporterà pertanto una spesa complessiva, scorporata sul triennio vigente, pari a 1.830 euro, Iva compresa.