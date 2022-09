Serie di attività promozionali per la Ginnastica Riviera dei Fiori nei primi giorni di settemebre

Parte la stagione sportiva della Ginnastica Riviera dei Fiori per il suo 36° anno di attività. Gli scopi istituzionali rimangono sempre gli stessi, promuovere la ginnastica nelle sue svariate attività a livello amatoriale, agonistico e promozionale per tutte le fasce di età, con un particolare riguardo per i giovani dai 3 ai 18 anni.

Dal 29 agosto al 3 settembre si è svolto il Gymcampus Diffuso Liguria 3 della sezione trampolino elastico. Il progetto nazionale proposto dalla Federazione Ginnastica D’Italia, ha l’obiettivo principale di decentrare le attività agonistiche delle sezioni olimpiche facilitando la partecipazione a ginnasti e tecnici presso poli sportivi attrezzati messi a disposizione dalle società affiliate e con l’invio da parte della Federazione di tecnici di alto livello.

Per la Liguria la scelta è stata quella della palestra della Ginnastica Riviera dei Fiori presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori che si conferma ottimale per queste iniziative. Il super tecnico presente a Sanremo è stato Flavio Cannone, ex atleta FGI attualmente collaboratore del gruppo sportivo dell’Esercito, con tre olimpiadi al suo attivo e molti titoli a livello italiano e internazionale. Al campus hanno potuto partecipare i ginnasti della Riviera dei Fiori e di due società lombarde la Sampietrina e la Varesina Ginnastica che affiancati dai propri tecnici hanno vissuto una bella ed emozionante esperienza sportiva.

Venerdì scorso sono ripartite anche le esibizioni con 'Ginnasticando sotto le Stelle', lo spettacolo ‘ginnico’ che da molti anni viene proposto in varie location in un format collaudato e coinvolgente. in piazza Chierotti, sul lungomare di Arma di Taggia, Flavio Cannone e tutti i ginnasti che hanno preso parte allo stage, affiancati dai ginnasti delle altre sezioni agonistiche di ritmica, artistica, acrobatica e del gruppo GymEvents, la proposta per i ginnasti più grandi che intendono proseguire nel praticare queste discipline realizzando coreografie divertenti.

Presente lo staff tecnico societario e molti dirigenti del sodalizio che hanno gradito la presenza del presidente del Comitato Regionale FGI Pino Raiola, del Vice Sindaco Chiara Cerri e del Consigliere con delega allo Sport Giancarlo Ceresola. Apprezzato lo spettacolo proposto e condiviso con appropriati discorsi lo spirito del sodalizio a livello sportivo, educativo e sociale.

Domenica scorsa, le ginnaste della ritmica sono state ospiti della 'Festa dello Sport' organizzata a San Lorenzo al Mare. Il promo della manifestazione era 'vieni a conoscere il tuo nuovo sport’ e le colorate ginnaste si sono esibite a ridosso delle spiagge avvicinando alla ginnastica molte bambine che hanno potuto cimentarsi a loro volta con i piccoli attrezzi della ritmica (palla, fune, cerchio, clavette e nastro) oltre ad applaudire le ragazze.

Anche le gare riprendono dopo la pausa estiva, ed il calendario regionale riparte da Genova dove, sabato prossimo, è in programma il Campionato Individuale Gold di Ritmica, gara con alto contenuto tecnico a cui sono iscritte solo 12 ginnaste in Liguria, tra loro Eleonora Oggero che scenderà in pedana nella categoria juniores.