Bordighera: ottimi risultati del Centro Sub Riviera dei Fiori ai campionati italiani di Apnea Outdoor

Grandi risultati sportivi per Centro Sub Riviera dei Fiori di Bordighera ai Campionati Italiani di Apnea Outdoor, svolti lo scorso fine settimana a Riva del Garda: il titolo di Migliore Società d’Italia di Apnea Outdoor per il terzo anno consecutivo e i successi di Simona Auteri e Vincenzo Ferri confermano il ruolo di primo piano del sodalizio.

Sabato scorso, nel corso della gara di assetto costante con pinne, i due atleti hanno vinto il Campionato (Categoria Open) stabilendo, con le profondità di - 90,00 (Ferri) e - 71,00 m (Auteri), i nuovi Record Mondiali CMAS della specialità. Il giorno successivo, in occasione della competizione di assetto costante con monopinna, Simona Auteri e Vincenzo Ferri hanno raggiunto altri importanti traguardi con la conquista del secondo oro e con la realizzazione dei nuovi Record Mondiali CMAS di specialità con le profondità di - 101,00 (Ferri) e - 75,00 m (Auteri).

“I nostri più sentiti complimenti, a nome di tutta la cittadinanza - dichiara l’Amministrazione di Bordighera - a Simona Auteri, a Vincenzo Ferri e al Centro Sub Riviera dei Fiori. Queste vittorie (quattro titoli italiani individuali e quattro record del mondo) premiano dedizione, costanza e sacrifici e sono ispirazione per tutti i ragazzi che amano e praticano lo sport, attività che continueremo a sostenere certi del suo profondo valore formativo e sociale”.​