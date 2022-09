Taggia: per le prossime elezioni politiche ottenuto il sorteggio dei componenti del seggio elettorale

In vista delle elezioni politiche del 25 settembre, il gruppo consiliare di Taggia 'Progettiamo il Futuro' (il membro della Commissione elettorale Giuseppe Federico), ha ottenuto il sorteggio dei componenti del seggio elettorale.

In particolare tolti il Presidente ed il segretario, nominati dalla Corte D'Appello, gli altri 4 componenti per ogni seggio (60 persone in totale) sono stati sorteggiati in un albo di oltre 500 persone. "Per la prima volta - evidenziano dalla lista civica - persone nuove nei seggi elettorali del Comune di Taggia".