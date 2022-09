Intervista di Nico Zanchi al 'Caffè forte': la risposta di un lettore e della moglie infermiera

Un nostro lettore, Francesco Caria, ci ha scritto dopo aver letto l’intervista sulla situazione sanitaria imperiese al sindacalista Nico Zanchi.

“Io personalmente – ci scrive - e mia moglie infermiera da 15 anni nell’Asl 1 abbiamo potuto conoscere il sig. Zanchi e la rappresentazione di quanto accade è per l’assenza dei sindacati nel comparto sanitario e non per altri motivi”.

Il lettore ha voluto risponde alle affermazioni del sindacalista. Zanchi ha enumerato le problematiche che affliggono il comparto, dal servizio psichiatrico a Ginecologia, ai Pronto soccorso dicendo: “I concorsi pubblici hanno spolpato le strutture private, anche 100 pazienti per un solo operatore”.

“Casomai è completamente il contrario – risponde Caria – è per aver avvantaggiato il comparto privato che non si trovano poi medici e infermieri che vogliano lavorare per l’Asl 1. Basti guardare la trasmissione ‘Fuori dal coro’ per vedere gli extra profitti dei privati sulle casse dello Stato… ma non mancavano i soldi? Mia moglie infermiera, in 15 anni di anzianità e dopo aver lavorato per numerosi reparti (Pronto soccorso Sanremo, Bordighera, Oncologia etc) e dopo aver seguito tutti i corsi di aggiornamento richiesti non ha visto un solo scatto, che vergogna! Se a ció vogliamo aggiungere che non hanno tutelato chi per scelta o per problemi di salute non poteva o voleva eseguire la vaccinazione obbligatoria (perché di obbligo si trattava) tanto spinta dal Governo ma non contrastata dai sindacati, cosa si pensavano sarebbe potuto accendere? Chi non si è voluto vaccinare si è visto sospendere lo stipendio, ma nessuna garanzia veniva data dalla stessa Asl o dai Sindacati. Comprensibile da un lato, quale assicurazione si può mai dare su una vaccinazione sperimentale di massa come è avvenuto per il Covid? Ma almeno loro in prima linea non sarebbe stato giusto tutelarli? Quante altre vaccinazioni obbligatorie dovranno farsi perché lo dice lo Stato? Perché attualmente si parla di doverli vaccinare contro il Vaiolo delle Scimmie e poi? E quali vantaggi avrebbero portato le tre vaccinazioni in breve periodo quando si viene a scoprire solo ora che le terapie classiche di antinfiammatori che da anni tutti adottiamo per i comuni raffreddori demonizzati da tutti avrebbero ridotto al 90% i casi in terapie intensive? Vogliamo aggiungere anche la totale assenza dei Sindacati quando in piena pandemia veniva meno il materiale di protezione personale per gli Operatori che dovevano svolgere il proprio turno con materiale contato? Ma allora c’era l’emergenza è non serviva il vaccino per poter lavorare!”

“La nostra provincia dal punto di vista sanitario, è ormai un territorio disagiato - ha detto Zanchi nell’intervista rilasciata al nostro giornale – e il problema principale è la carenza di medici sopperita facendo ricorso a incarichi esterni tramite cooperative da parte di Asl1, soluzione ponte che non può certo essere quella definitiva con grande sborso di risorse, vedi Spdc, Ostetricia e Ginecologia che rischiavano la chiusura. La situazione nei Pronto Soccorso degli ospedali di Imperia e Sanremo sono tra gli altri punti toccati dal sindacalista della Cisl. Se il sistema pubblico dipinto è quello di una situazione che rasenta il collasso, il comparto privato, specialmente quello che attiene alle strutture e alle Case di riposo rischia di rimanere senza personale. I recenti concorsi pubblici per infermieri e Oss hanno, di fatto, 'spolpato' di addetti sanitari il settore privato. Si sono registrate situazioni in cui un unico operatore infermieristico ha dovuto occuparsi contemporaneamente di 100 pazienti. Quando le assunzioni andranno a regime accadrà l'inevitabile. Ora, come nei film catastrofici, stiamo aspettando il tornado” conclude Nico Zanchi.

“Per quanto riguarda il tornado – risponde a questo Caria - è stato creato ad hoc. Il comparto privato ha avuto assenze anch’esso per lo stesso problema subito dal pubblico, vaccinazioni obbligatorie senza alcuna garanzia! Centinaia i lavoratori che si sono ritrovati non rappresenti dalle categorie che più li avrebbero dovuti tutelare. Non esiste dignità e sostentamento senza un lavoro! L’imposizione di un Vaccino meritava l’assunzione di responsabilità da parte del Governo e sostenuta dai Sindacati. A poco serve avere una tessera di un sindacato pagando una quota ogni mese per avere un’agenda all’anno. Concludo che per mia esperienza personale famigliare: mia moglie abbandona questa situazione insostenibile per la mancanza totale dei sindacati nella difesa e tutela del lavoratore. Non si può giustificare la scelta di un’imposizione dicendo lo prevede la Legge, perché così viene meno il vostro ruolo di far rispettare i diritti di tutti i lavoratori. Avete permesso che si creasse una divisione fra i lavoratori è imperdonabile!”